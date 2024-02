Per l’austriaco è scattato l’obbligo di riscatto con la vittoria ottenuta dalla squadra di Inzaghi all’Olimpico contro la Roma

Arnautovic partirà ovviamente dalla panchina stasera contro l’Atletico Madrid. Simone Inzaghi non può dividere per nulla al mondo la super coppia d’attacco composta da Lautaro e Thuram, con l’austriaco destinato ad entrare a gara in corso come venerdì contro la Salernitana.

Proprio contro i granata, da subentrante, ha realizzato il terzo gol stagionale con la maglia dell’Inter, il secondo in campionato dopo quello siglato al Genoa. In Champions, a Lisbona contro il Benfica, l’altro sigillo del classe ’89 candidato titolare domenica in casa del Lecce. Nei prossimi tre-quattro mesi il numero 8 proverà a conquistarsi la conferma in nerazzurro, che al momento – secondo quanto raccolto da Interlive.it – non è prevista.

Nei piani dell’Inter c’è infatti la cessione dell’austriaco nel prossimo calciomercato estivo, anche se non sarà un obiettivo semplice visto quanto è costato (circa 8 milioni più bonus) e che il 19 aprile compirà 35 anni Il suo contratto scade però a giugno 2025, dunque ci sono i margini per un’uscita da Appiano appena un anno dopo il suo ritorno.

Dopo Taremi, Ausilio e Marotta puntano completare il reparto avanzato dell’anno venturo con una seconda punta, una sorta di vice Lautaro al netto naturalmente di una cessione pesante e illustre (Thuram più che lo stesso Lautaro) in ottica bilancio e cassa. In tal senso abbiamo raccolto conferme, seppur non sia l’unico nome in agenda, circa il forte interesse per Gudmundsson, una delle sorprese della Serie A di quest’anno che a gennaio ha provato a prendere la Fiorentina di Commisso.

Gudmundsson al posto di Arnautovic: ostacolo e ‘carte’ Inter

Seconda punta con estro e senso del gol, 11 in stagione Coppa Italia compresa, l’attaccante islandese ha una valutazione di circa 30/35 milioni di euro che non renderebbe certo semplice un’eventuale operazione tra Inter e Genoa. Fra le due dirigenze vi sono però ottimi rapporti e al ‘Grifone’ potrebbero interessare uno-due giovani di proprietà dei nerazzurri. Tradotto: affare difficile, ma non impossibile…

Peraltro l’agenzia che cura gli interessi del numero 11 spesso lavora a stretto contatto con la dirigenza interista in qualità di intermediaria. Vedi Buchanan a fine dicembre. L’Inter, insomma, potrebbe avere qualche carta in più rispetto alla concorrenza, soprattutto inglese. Con la Premier, il club del fondo 777Partners ha dimostrato di aver un gran feeling con la cessione di Dragusin (assistito dagli stessi agenti di Gudmundsson…) al Tottenham per oltre 30 milioni di euro.