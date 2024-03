Bufera Inter-Genoa, attacco in tv: “Disdetta da Sky Sport”

Si discuterà ancora a lungo di Inter-Genoa, del rigore concesso a Barella e delle reazioni del pubblico: qualcuno minaccia una disdetta a Sky Sport

I tifosi del Genoa sono furibondi, e con loro anche molti sostenitori della Juve e del Milan. Il rigore concesso a Barella nel primo tempo di Inter-Genoa è infatti apparso come un errore palese che ha inesorabilmente condizionato la gara. Poche storie: l’arbitro Ayroldi ha sbagliato a valutare l’episodio, pur concedendosi una lunga analisi al monitor dopo essere stato richiamato dalla VAR.

Un tifoso del Genoa in particolare ha parlato ai microfoni di TvPlay scagliandosi con eccessiva verve polemica nei confronti di Adiyroldi e non solo… Se l’è presa anche con Sky Sport annunciando di essere pronto a una disdetta dell’abbonamento. Che il rigore concesso all’Inter contro il Genoa faccia discutere è lecito. L’errore di Ayroldi appare infatti evidente.

Il penalty per i nerazzurri non c’era: Ayroldi, pur richiamato dal VAR, ha deciso lo stesso di assegnarlo, confermando la propria decisione dal campo. Tale scelta fa discutere anche in base alla scelta delle immagini sottoposte dalla VAR al direttore di gara. L’arbitro non ha infatti potuto valutare il frame, chiarissimo, in cui si può notare la vera dinamica dell’azione.

Il rigore è arrivato per un intervento scomposto su Barella. Il centrocampista sardo era lanciato verso la porta e ha anche calciato, a tu per tu con il portiere. Il suo tiro è stato però deviato da Frendrup che poi gli è finito addosso. Dopo che la palla è terminata in corner, il direttore di gara ha indicato il dischetto. Ma Frendrup, come si vede in un’immagine mostrata a fine match da Sky Sport, è arrivato sul pallone, e solo dopo che Barella aveva già tirato è scivolato travolgendo l’avversario.

Proteste dopo Inter-Genoa: “Domani faccio la disdetta s Sky Sport“

E qui entra in gioco l’infettivologo Matteo Bassetti, intervenuto in qualità di tifoso del Grifone ai microfoni di TvPlay. Indignato dal rigore concesso all’Inter, Bassetti ha criticato prima l’arbitro e poi Sky Sport. Non è stato l’unico a giudicare l’arbitraggio di Inter-Genoa come perfettibile. E, di sicuro, non è fra i pochi a essersi arrabbiato.

Il punto è che il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genoa ha deciso di andarci giù abbastanza pesante e di muovere forti critiche personali ad Ayroldi. L’infettivologo ha parlato di un penalty scandaloso, ricordando che Barella aveva già calciato e che l’arbitro aveva a disposizione immagini abbastanza chiare.

“La partita è stata influenzata da un arbitraggio non all’altezza. Non si può mandare un ragazzetto incapace, e lo dice uno che ha arbitrato per una ventina di anni. No, non si può arbitrare in quel modo“, si è lamentato Bassetti.

Bassetti ha ricordato di essere amico di Rocchi, e di stimarlo tantissimo, ciononostante ha dichiarato che a suo parere il designatore arbitrale ha sottovalutato l’importanza del match. Anche all’andata tra Genoa e Inter c’era stata una svista dell’arbitro, e da un punto di vista sportivo, per Bassetti, Inter-Genoa era una partita da primissima fascia. “Il Genoa non aveva più nulla da perdere, si sarebbe giocato la partita“.

Critiche all’arbitro e ai telecronisti

Per l’infettivologo è una questione di rispetto nei confronti dei tifosi. Cioè per chi prende l’auto, il treno e spende soldi per le trasferte. “Chiedo rispetto per le piccole. Anche senza rigore, l’Inter avrebbe vinto il campionato in maniera più signorile”, ha continuato Bassetti.

E così è spuntato fuori il solito tema della sudditanza psicologica. Bassetti che dice di aver fatto l’arbitro per tanti anni, crede che l’errore di Ayroldi sia imperdonabile. “Quest’anno sono tanti gli episodi e tutti in un unica direzione… Tutto questo nuoce prima all’Inter e alla sua immagine. E non è bello da tifoso. I miei figli erano molto schifati“. Per l’infettivologo, così come c’è stata per anni una sudditanza psicologica a favore della Juventus (fatto provato dai tribunali), ora quella sudditanza potrebbe riguardare il club nerazzurro.

Oltre a criticare l’arbitro, l’infettivologo divenuto famoso nel periodo del Covid ha voluto scagliarsi anche contro Sky Sport. “Domani faccio la disdetta all’abbonamento di Sky Sport. È una questione di rispetto per chi paga l’abbonamento da vent’anni come me“. Per Bassetti la telecronaca sarebbe infatti stata scarsamente imparziale. Non vuole un telecronista che sembra commentare sempre a favore di una squadra.