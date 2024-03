Salta Bologna-Inter e non solo: infortunio e un mese out

Tegola pesantissima per il club, costretto a rinunciare a un proprio big per le prossime 4 settimane. Report medico durissimo

Ci avviciniamo sempre più alla 28esima giornata del campionato di Serie A, turno che verrà inaugurato col calcio d’inizio di Napoli-Torino, appuntamento fissato venerdì sera alle ore 20:45. A seguire sarà la volta di Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone, gare in programma sabato pomeriggio, esattamente tre ore prima che prenda il via Bologna-Inter, match il cui orario di partenza è previsto per le 18:00.

I nerazzurri giungono a questo importante confronto forti dei dodici successi consecutivi collezionati in quest’inizio del 2024. Dall’altra parte, invece, la formazione di Thiago Motta, imbattuta dallo scorso 14 gennaio, che ha già fatto registrare a sua volta sei vittorie di fila (in questo caso anche contro squadre attrezzatissime come Fiorentina, Lazio e Atalanta).

51, al momento, i punti raccolti dai rossoblù in queste prime 27 giornate di campionato, con Zirkzee e compagni ora ben saldi al quarto posto in classifica con quattro punti di vantaggio sulla Roma, ferma in quinta posizione.

Quel che sorprende dei felsinei non sono solamente i risultati, ma anche il gioco espresso sul campo in questa prima parte di stagione, con gli emiliani tra l’altro capaci di fermare l’Inter nello scorso ottobre per 2-2 al ‘Meazza’ e di gettarla soltanto due mesi dopo fuori dalla Coppa Italia, anche in quel caso in mura nemiche.

A differenza di quanto accaduto nel match d’andata però, col tecnico italo-brasiliano che ha avuto la possibilità di fare affidamento su Jesper Karlsson, il Bologna dovrà fare a meno (almeno per le prossime 3-4 gare di campionato) del proprio numero 10, infortunatosi nel bel mezzo dell’allenamento odierno tenuto dalla compagine romagnola.

Trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Karlsson: 3-4 settimane di stop e niente Inter

“Jesper Karlsson ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con tempi di recupero di 3-4 settimane”. Questo è quanto reso noto dal Bologna nelle scorse ore sul proprio profilo ufficiale in merito alle condizioni dell’attaccante olandese, arrivato in Italia in estate per circa 10 milioni di euro e risultando così il giocatore più pagato dai rossoblù in quella finestra di calciomercato.

Già 12 le partite saltate in stagione per infortunio dal classe ’98, con quest’ultimo che sinora ha raccolto soltanto 7 gettoni al fianco della formazione di Thiago Motta, sei di questi in campionato. Il numero 10 degli emiliani era già stato costretto a dover rinunciare all’appuntamento in programma contro l’Inter in Coppa Italia e ora, proprio come accaduto lo scorso 20 dicembre, l’ex AZ Alkmaar dovrà restare ai box anche in occasione del prossimo confronto coi nerazzurri, col Bologna costretto a dover fare a meno dell’esterno d’attacco 25enne per almeno un mese di tempo.