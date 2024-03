Blitz Juventus a San Siro: Giuntoli lo frega a Marotta

Ingresso in scena della Juve per uno degli obiettivi di calciomercato dell’Inter. In corsa anche società inglesi, i dettagli

La Juventus mette di nuovo i bastoni tra le ruote rendendo ancora più complicato un obiettivo di calciomercato dell’Inter. Seppur da poco alla Juventus, Cristiano Giuntoli ha già dato ‘fastidio’ Marotta, dal corteggiamento a Lukaku fino a Tiago Djalo, fregato al rivale che col portoghese aveva già raggiunto un accordo di massima.

Stavolta il protagonista del nuovo derby d’Italia in salsa mercatara è Gudmundsson, seconda punta del Genoa che tanto piace alla dirigenza nerazzurra in vista della prossima stagione. Ausilio e lo stesso Marotta vogliono aggiungere una seconda punta di spessore all’attacco interista, una vera alternativa a Lautaro anche se Gudmundsson ha caratteristiche differenti dall’argentino.

Come riportato da Calciomercato.it, sabato al ‘Meazza’ in occasione della sfida tra la squadra di Inzaghi e quella di Gilardino, erano presenti gli osservatori del club bianconero. Nel mirino proprio l’attaccante islandese, oltre al centrocampista Frendrup, centrale nell’episodio del rigore (inesistente) assegnato a Lautaro e compagni.

“Sul taccuino di c’è sicuramente Albert Gudmundsson, gioiello dell’undici di Gilardino e seguito da tempi non sospetti dalla dirigenza della Continassa – scrive Calciomercato.it – Il Genoa valuta almeno 30 milioni di euro il duttile attaccante islandese, con la Juve che potrebbe affondare il colpo in estate sopratutto in caso d’addio di Federico Chiesa.

Oltre a Gudmundsson – “Ci sono degli interessamenti per lui, ma nessuna trattativa in corso”, ha detto il Ds del Genoa Ottolini nella diretta Twitch di Tv Play – gli scout mercato della Juventus guardano con interesse in casa genoana anche a Morten Frendrup, con il giovane danese classe 200 lieta rivelazione finora in campionato nello scacchiere di Gilardino”.

Inter, concorrenza e prezzo gli ostacoli per Gudmundsson

Ventisette anni da compiere a giugno, Gudmundsson è approdato in Liguria nel gennaio di due anni fa per appena 1,5 milioni di euro. Dopo aver trascinato la squadra alla vittoria del campionato di B, l’islandese si è confermato su eccellenti livelli anche in massima serie.

In 27 partite, per un totale di 2.373′, il numero 11 rossoblù ha messo a segno 11 gol e fornito 4 assist. Seconda punta di gamba, e dotata di buona tecnica, l’islandese è apprezzato molto in viale della Liberazione anche se l’operazione si presenta piuttosto complessa. E questo perché, oltre alla concorrenza che comprende pure club di Premier League, il Genoa vuole 30 milioni se non una cifra superiore per il cartellino del classe ’97. E non è disposta a trattare, ossia ad accettare l’inserimento di contropartite tecniche, come dimostrano i ripetuti no detti alla Fiorentina nell’ultima finestra invernale.