Correa torna e riparte: scambio incredibile in Serie A

L’Inter spera ancora nella qualificazione in Champions del Marsiglia per liberarsi dell’argentino. Nel frattempo, l’esperienza vissuta sinora dall’ex Lazio in Francia si sta rivelando a dir poco fallimentare

Quindici presenze, dieci di queste in campionato, e ancora nessun gol o assist. Questi i gettoni raccolti sinora da Joaquin Correa al fianco dell’Olympique Marsiglia, club che l’ha accolto nella passata estate a titolo temporaneo.

Nell’accordo siglato soltanto pochi mesi fa tra la formazione francese e l’Inter è previsto l’obbligo di riscatto del classe ’94 (fissato a 10 milioni di euro) in caso di qualificazione alla prossima Champions da parte della formazione di Gasset, ora distante di 6 punti dal terzo posto (in grado di garantire l’accesso automatico in Europa). Altra modalità per far scattare questa opzione è un’eventuale vittoria finale dell’Europa League, trofeo anch’esso in grado di far accedere direttamente alla massima competizione europea.

Vero, presente anche un diritto che naturalmente i biancazzurri di Francia non eserciteranno in quanto, giustamente, per nulla convinti dalle prestazioni offerte sinora sul campo dall’ex Lazio, capace di totalizzare soli 21′ negli ultimi tre mesi (anche a causa dell’infortunio alla caviglia che l’ha tenuto ai box per circa 4 settimane).

I nerazzurri, anch’essi non soddisfatti di quanto messo in mostra da Correa nei due anni trascorsi a Milano (calciatore che ricordiamo essere legato al club meneghino a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2025), sperano ancora nella qualificazione in Champions da parte dell’Olympique Marsiglia. Resta, ad ogni modo, quella del rientro in estate ad Appiano l’ipotesi più plausibile, periodo in cui a provare a ‘fare carte’ potrebbe essere proprio l’agente dell’attaccante argentino proponendo, eventualmente, anche uno scambio alla pari in Italia.

Scambio Correa-Nzola: l’idea può partire dagli agenti dei due calciatori

In caso di ritorno dalle parti del Duomo, Alessandro Lucci (agente di Joaquin Correa) proverà a far di tutto pur di trovare una nuova sistemazione al proprio assistito, oggigiorno fuori dai piani Inter.

L’intento, a quel punto, sarebbe quello di non far allontanare il classe ’94 dal campionato di Serie A, con l’ex Lazio che potrebbe anche finire per trovarsi coinvolto in un eventuale scambio alla pari con M’Bala Nzola, legato a sua volta alla Fiorentina da un accordo valido sino a giugno 2027. Una presunta idea di mercato, questa, che potrebbe partire proprio dagli agenti dei due calciatori che potrebbero, a loro volta, finire per trovarsi coinvolti in questa situazione.

Occhio perché, oggigiorno, nel mondo del calcio tutto è possibile, a maggior ragione dopo la rivoluzione prevista in Champions a partire dalla prossima stagione, dove le squadre partecipanti non saranno più 32 ma 36. Questo vuol dire che ci sarà bisogno di tante, tantissime forze fresche, in attacco in particolar modo.