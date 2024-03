“Hanno capito che è un bidone”: 21′ in tre mesi, Correa verso il ritorno

In Francia, l’attaccante argentino di proprietà dell’Inter è ancora a secco sia di gol che di assist. Le due condizioni affinché scatti l’obbligo di riscatto

C’era pochissima fiducia sul fatto che Correa sarebbe riuscito a rilanciarsi al Marsiglia. E infatti, anche per motivi fisici (è stato fuori un mese causa infortunio alla caviglia) e per la confusione totale che regna all’OM, l’annata dell’argentino è stata fin qui un disastro.

In tre mesi, il ventinovenne ha collezionato appena ventuno minuti. Sette di questi nell’ultima partita di Ligue 1, in casa del Clermont sconfitto con un sonoro 5-1. L’avvento dell’esperto Gasset al posto di Gattuso, il Marsiglia ha conquistato tre vittorie consecutive. Una importantissima nel ritorno del playoff di Europa League con lo Shakhtar, le altre due in campionato con Aubameyang e soci tornati in corsa per la qualificazione alla prossima Champions: il Monaco, terzo in classifica, dista 6 punti. Il problema, però, è che davanti ci sono altre tre squadre.

Anche l’Inter fa il tifo per il Marsiglia qualificatosi direttamente in Champions, perché così scatterebbe l’obbligo di riscatto sul cartellino di Correa, fissato a circa 10 milioni di euro. Esiste anche un diritto, che ovviamente il club transalpino non ha alcuna intenzione di esercitare. L’altra ‘condizione’ che costringerebbe l’OM a comprare l’argentino si attiverebbe in caso di vittoria dell’Europa League, che da qualche anno regala l’accesso diretto ai gironi Champions.

Per alzare il trofeo, la squadra di Gasset dovrebbe compiere quasi un’impresa, considerato che già le sarà complicato superare il Villarreal agli ottavi. In sostanza, molto probabilmente Correa tornerà all’Inter a inizio estate, con Marotta e Ausilio chiamati a cercargli una nuova sistemazione. Stavolta a titolo definitivo, visto che il contratto dell’ex Lazio scade a giugno 2025.

Flop Correa al Marsiglia, Dalmat: “Hanno capito che è un bidone”. Poi chiede scusa

A Marsiglia, Correa è stato bocciato definitivamente sia dalla stampa che dai tifosi. Contro di lui si è scagliato contro anche l’ex calciatore nerazzurro e dello stesso OM, Stephane Dalmat: “Popolo nerazzurro guardate! Loro hanno capito che è un bidone“, ha scritto il francese prima di fare un passo indietro chiedendo scusa a Correa.

“È un giocatore in difficoltà – il mea culpa, sempre su Instagram, di Dalmat – Spero bene per il futuro” di Correa che in Francia è ancora a secco sia di gol che di assist.