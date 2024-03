Niente Inter, futuro sull’altra sponda: “Deve accettare il Milan”

Soldi e contropartita per chiudere l’operazione in Serie A. Rossoneri avanti rispetto ai nerazzurri: “È pronto per giocare in Nazionale”

De Vrij e soprattutto Acerbi sono in là con gli anni, per questo motivo l’Inter sta già vagliando diversi nomi di centrali di difesa, anche se non è escluso che in futuro possa essere spostato Bastoni al centro del reparto, con Carlos Augusto braccetto di sinistra. Ora è soltanto un’ipotesi.

La realtà vede invece Marotta e in particolare Ausilio scandagliare il mercato alla ricerca del profilo giusto per sostituire subito o fra un anno Acerbi e lo stesso de Vrij, quest’ultimo rilanciatosi alla grande dopo un anno complicato pure sul piano fisico. Tra i nomi che si fanno c’è anche quello di Alessandro Buongiorno, capitano del Torino e uno dei migliori nel suo ruolo, perlomeno nella nostra Serie A. L’estate scorsa è stato a un passo dall’Atalanta, rifiutata al traguardo perché attaccatissimo alla maglia granata. Che lascerebbe solo per una big.

A gennaio scorso si è fatto avanti il Milan, solo che la distanza tra domanda (sui 40 milioni) e offerta (sembra da 20 milioni più una contropartita) ha fatto sì che la trattativa quasi nemmeno iniziasse.

Nelle settimane successive, come in queste è poi emersa la pista Inter per il futuro del classe ’99, proprio perché i nerazzurri hanno la necessità di intervenire nella zona centrale del reparto arretrato. Chiaro, però, che difficilmente potrebbero avvicinarsi alle richieste di Cairo, col quale i rapporti sono ottimi pur sapendo che gli affari sono affari. Vedi quel che è successo con Bremer…

Buongiorno, più Milan che Inter, Zima: “Dovrebbe accettare l’offerta rossonera”

Ad oggi il Milan rimane il principale candidato all’acquisizione del cartellino di Buongiorno, coi rossoneri che in estate potrebbero riuscire a ingolosire il patron del Torino inserendo l’ex Pobega oppure Colombo ora in prestito al Monza.

Il futuro di Buongiorno viene ‘visto’ a tinte rossonere dagli addetti ai lavori e, in sostanza, pure dal suo ex compagno di squadra e di reparto David Zima, da gennaio scorso allo Slavia Praga che stasera, nell’andata degli ottavi di Europa League, affronterà proprio l’undici di Pioli a ‘San Siro’.

“Alessandro è pronto per giocare in Nazionale – la risposta di Zima su Buongiorno – Se gli arrivasse l’offerta per andare al Milan, sicuramente dovrebbe accettarla e andarci. Per lui sarebbe una grande occasione giocare in una squadra così grande e così forte come il Milan”.