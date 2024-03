Pazza idea Inzaghi: cosa filtra da Appiano

Si avvicina l’ora del calcio d’inizio di Bologna-Inter, appuntamento valido per la 28esima giornata. Thuram e non solo, il tecnico piacentino pensa a un’altra mossa dal 1′

È in programma sabato alle ore 18:00 il fischio d’inizio di Bologna-Inter, match in programma al ‘Dall’Ara’ e valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Ad attendere i nerazzurri, con all’attivo dodici successi consecutivi in quest’inizio del 2024, sarà per l’appunto la formazione di Thiago Motta, reduce a sua volta da 6 vittorie di fila.

L’ultima sconfitta accusata dai rossoblù in campionato risale, infatti, allo scorso 14 gennaio, con la formazione emiliana costretta ad arrendersi in quel caso sotto i colpi del Cagliari per 2-1. Straordinario il momento di forma dei felsinei, capaci di mettere al tappeto squadre del calibro di Fiorentina, Lazio e Atalanta nelle ultime sei e di impadronirsi del quarto posto in solitaria con 4 punti di vantaggio sulla Roma, apparsa anch’essa in grande spolvero nelle ultime uscite.

Il tecnico Simone Inzaghi deve, per forza di cose, rivolgere un pensiero anche e soprattutto all’importantissima sfida di mercoledì, dove ad attendere i nerazzurri al ‘Civitas Metropolitano’ alle ore 21:00 sarà l’Atletico Madrid. Carlos Augusto e Arnautovic, con Dumfries al momento in vantaggio su Darmian, queste le seconde linee che l’ex allenatore biancoceleste sta pensando di gettare in campo dall’inizio per la sfida in programma tra due giorni contro il Bologna, col tecnico piacentino che, d’altra parte, ha già incominciato a partorire altre idee nella propria testa.

A far coppia in attacco col grande ex della gara dovrebbe essere, infatti, Marcus Thuram, centravanti che Inzaghi sembra orientato a schierare dal 1′ così da permettere al proprio numero 9 di tornare a mettere importanti minuti nelle gambe, proprio in virtù dell’impegno che attende il club meneghino tra meno di una settimana contro la squadra di Diego Simeone. Non solo, perché un altro nerazzurro che potrebbe tornare a figurare nell’undici iniziale dell’Inter è proprio Hakan Calhanoglu, ai box da più di 10 giorni.

Bologna-Inter, Inzaghi pensa all’impiego di Calhanoglu dal 1′: Asllani ora in pole

L’Inter si è trovata a dover fare a meno del proprio numero 20 nell’ultima settimana e mezzo, col centrocampista turco che alla vigilia di Lecce-Inter dello scorso 25 febbraio ha accusato un leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra, tale da impedirgli di mettere piede in campo nelle ultime tre.

Così, a prendere il posto dell’ex Milan in cabina di regia, è stato proprio Kristjan Asllani, capace di mettere a referto 1 gol e 1 assist nelle scorse tre uscite a cui ha preso parte la formazione di Simone Inzaghi. Ora, proprio il tecnico piacentino, starebbe pensando di tornare a schierare dal 1′ contro il Bologna il classe ’94, così da permettere a Calhanoglu (tornato nel frattempo ad allenarsi al pari dei propri compagni di squadra nella giornata di oggi) di ritrovare il giusto minutaggio in vista dell’ottavo di ritorno contro l’Atletico Madrid.

Nel caso in cui l’ex allenatore biancoceleste dovesse seriamente optare per questa decisione, Calhanoglu finirebbe così, verosimilmente, per disputare una sessantina di minuti senza correre rischi inutili. Chi in pole, al momento, per una maglia da titolare contro i rossoblù? Ora come ora il giovane centrocampista classe ’02, apparso in netta crescita nelle ultime uscite.