L’Inter è avanti, ecco l’erede di Mkhitaryan: cifre ufficiali

Fabbian etichettato come possibile erede di Mkhitaryan dalla stagione 2025, ecco il piano per il rientro all’Inter dopo l’esperienza positiva al Bologna delle meraviglie

La partita di domani in programma fra Bologna e Inter riaccende nuovamente i bollori di una sfida che, nel corso degli ultimi anni, ha sempre dato grande spettacolo.

Spesso le due squadre si sono affrontate a viso aperto pur non condividendo gli stessi obiettivi e la formazione di Thiago Motta, nello specifico, è cresciuta vertiginosamente nella bravura e nella resa complessiva con prestazioni che hanno anche creato qualche grattacapo ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Non ultima l’esclusione in Coppa Italia proprio ad opera dei felsinei nei tempi supplementari di una gara secca pazzesca.

Oltretutto, Thiago Motta è stato uno dei tanti nomi accostati a più riprese alla panchina nerazzurra dell’Inter quando la posizione di Inzaghi sembrava in bilico. Ma scacciati i via tutti i dubbi, gli intrighi restano legati soltanto alle individualità in campo. Dal trasferimento di Marko Arnautovic, vecchio simbolo del Bologna, passando poi per un calciatore che con grande ammirazione sta superando ogni più rosea aspettativa su entrambi i fronti. Ovvero Giovanni Fabbian.

Fabbian e il ritorno all’Inter nel 2025: il piano perfetto post Mkhitaryan

Il centrocampista scuola Inter ha lasciato la formazione di Inzaghi proprio la scorsa estate con l’obiettivo di entrare da subito a far parte della cerchia di giovani talenti nel massimo campionato italiano.

Il terreno di Bologna è apparso da subito fertile le spronare il suo percorso di crescita personale e per quanto visto finora, gli emiliani sembrano aver avuto tutte le ragioni per poter procedere ad un acquisto sensato da 5 milioni. Ma l’Inter ha un piano per tutto. O meglio, è come se avesse predetto ogni cosa.

Per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, la trattativa per Fabbian non è stata tanto complicata da concludere perché fra una discussione e l’altra è stata posta anche un clausola di recompra da circa 12 milioni di euro sul suo cartellino da poter esercitare entro il 2025. Un segnale studiato per permettere al calciatore di diventare addirittura erede di Henrikh Mkhitaryan come mezz’ala di sinistra nell’attuale scacchiere tattico di Inzaghi. Per l’armeno infatti ci sarà soltanto una stagione a frapporsi alla scadenza di contratto e potrebbe realmente non rinnovare più con l’Inter, a 36 anni compiuti. Fabbian si aggiungerebbe dunque ai già presenti Davide Frattesi e Nicolò Barella per comporre un potenziale centrocampo di livello assoluto anche per i discorsi sempre aperti in Nazionale.