“Tre mesi”: ‘nuovo’ San Siro, l’annuncio dopo l’incontro col Sindaco

Inter e Milan di nuovo a colloquio col primo cittadino, Beppe Sala, per la questione legata al possibile restauro del ‘Meazza’. Le ultime sul meeting tenutosi in mattinata

Si è concluso pochi istanti fa l’incontro tra Inter e Milan col Sindaco di Milano, vertice in cui ambedue le società milanesi sono tornate ad affrontare il discorso stadio. La volontà di entrambi i sodalizi resta quella di avere un impianto sportivo di propria proprietà, questa la richiesta fatta trapelare ormai da diverso tempo al primo cittadino Beppe Sala.

Nonostante il club attualmente presieduto da Paolo Scaroni stia pensando di metter su casa a San Donato, con Steven Zhang e il resto della dirigenza nerazzurra che continuano a guardare a loro volta in zona Rozzano, sia l’una che l’altra formazione hanno deciso di tenere le porte aperte a un’altra possibilità, quella del possibile restauro del ‘Meazza’.

Incominciato, in tal senso, uno studio di fattibilità per questo progetto. A esporsi per primo sulla questione ci ha pensato Massimo Ferrari, General Manager di WeBuild (multinazionale italiana che opera nel settore delle costruzioni), che ha così parlato al termine dell’incontro: “Al momento è troppo presto per parlare di qualsiasi cosa, domandate al Sindaco” e, di fatto, è proprio quello che ha fatto la stampa, interpellando a sua volta il primo cittadino di Milano.

Sala: “Buone sensazioni per la ristrutturazione del ‘Meazza’, ma c’è ancora da lavorare”

Intercettato fuori da Palazzo Marino, luogo in cui è avvenuto in mattinata l’incontro con Inter e Milan, il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ha fatto il punto sulla questione ‘San Siro’. Queste le sue dichiarazioni:

“Oltre a Inter e Milan, ha preso parte al meeting di oggi anche WeBuild, le sensazioni sono buone ma c’è ancora tanto da lavorare. Ambedue le squadre sono state abbastanza chiare, in pochissimi giorni arriveranno le loro richieste relative a quel che ci deve essere nello stadio, quindi posti vip e miglioramento dei servizi. Il Comune ha accolto la proposta di fare questa analisi, che verrà ultimata entro giugno. Sia l’una che l’altra società ora guardano con interesse a questa opzione, cominciamo a entrare in un momento cruciale. WeBuild? Ha già fatto presente di essere disposta a lavorare da maggio ad agosto con intensità. Immagino che ci vorranno un paio d’anni per completare il tutto, vorremmo trovare al più presto la formula per cedere lo stadio ai due sodalizi coinvolti”.