Assalto Chelsea a Dimarco: 30 milioni più il grande flop

‘Blues’ a caccia di rinforzi sulla sinistra per la prossima stagione, questo lo scenario in cui potrebbe finire per trovarsi coinvolta l’Inter

Nonostante gli oltre 700 milioni di euro investiti nelle ultime due annate, il Chelsea si sta rendendo ancora una volta protagonista di una pessima stagione. A testimoniarlo l’11esimo posto ricoperto attualmente dalla formazione di Mauricio Pochettino in campionato.

I ‘Blues’, non andati oltre il 2-2 nello scorso turno contro il Brentford, vantano (se così si può dire) già 10 sconfitte in Premier League. 36, invece, i punti collezionati al momento da Enzo Fernandez e compagni. Il centrocampista argentino è approdato in Inghilterra nel gennaio 2023 per la modica cifra di 127 milioni di euro, esattamente sei mesi dopo che è stato perfezionato l’acquisto di Marc Cucurella, passato dal Brighton al Chelsea per oltre 70 milioni.

Proprio lo spagnolo, rappresenta uno dei più grandi flop di sempre in casa Chelsea, col classe ’98 finito in questi ultimi mesi ai margini della rosa. Questa la situazione che costringerà, di fatto, i londinesi ad andare in estate a caccia di un nuovo laterale mancino. Tra i possibili candidati occhio al nome di Federico Dimarco, calciatore per cui la società attualmente presieduta da Todd Boehly potrebbe finire per offrire 30 milioni di euro più il cartellino dello stesso Cucurella, valutato sui 25-28 milioni.

Scontato, in quel caso, il no dei nerazzurri a questa eventuale proposta di mercato. Per quale motivo? Dimarco, che ha così parlato a proposito della supersfida in programma il prossimo mercoledì al ‘Metropolitano’ contro l’Atletico Madrid (oltre che dello splendido rapporto che lo lega al proprio tecnico), rappresenta ad oggi uno dei maggiori punti di forza dell’Inter, club che lo valuta attorno ai 50-60 milioni di euro.

Dimarco: “Con l’Atletico sarà durissima, Inzaghi ha un bel rapporto con noi”

Nei giorni scorsi il laterale nerazzurro ha parlato ai microfoni di ‘Bein Sports’, presentando il ritorno degli ottavi Champions contro la squadra di Simeone.

“Quella con l’Atletico Madrid sarà una partita durissima, sappiamo cosa vuol dire andare a giocare in campi difficili come questo, ma noi andremo lì per fare la nostra gara. Sono una grandissima squadra e lo hanno dimostrato in tutti questi anni con Simeone alla guida tecnica del club”. Infine, Dimarco ha esaltato il suo allenatore Simone Inzaghi: “Ha un gran bel rapporto con tutti, assieme a lui stiamo bene e siamo felici di averlo con noi”.