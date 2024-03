Bologna-Inter, problema fisico per Carlos Augusto

Il terzino brasiliano è stato sostituito all’intervallo della sfida che si sta giocando al Dall’Ara. Al suo posto è entrato Dumfries

È durata 46′ Bologna-Inter per Carlos Augusto. Inzaghi lo ha cambiato all’intervallo non per ragioni tecniche, ma perché il brasiliano ha accusato un leggero dolore al polpaccio.

Il tecnico e lo staff medico non hanno voluto rischiare, optando per l’uscita anzitempo del brasiliano. Le sue condizioni saranno da valutare in vista dell’Atletico. Al suo posto è entrato Dumfries.