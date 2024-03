Dall’Inter alla Juve, Giuntoli lo prende gratis

La Juventus dovrà prendere esempio dall’Inter: Giuntoli sta già lavorando su vari nomi da chiudere gratis, uno dei quali piace anche ai nerazzurri.

Il dirigente ex Napoli si trova costretto a guardare al mercato dei parametri zero. Per allestire una nuova squadra, più competitiva e magari maggiormente orientata al bel gioco, Cristiano Giuntoli non potrà sfruttare un budget adeguato alle aspettative dei tifosi. Anche alla Juve, quest’estate, si spenderà solo dopo aver ceduto. Per cominciare a costruire con consapevolezza e lungimiranza la squadra per la prossima stagione, la dirigenza bianconera proverà a muoversi in anticipo.

In pratica, Giuntoli spera di poter soffiare all’Inter e anche al Milan un grande colpo a zero: un campione gratis è sempre meglio di un giocatore promettente e a pagamento. E Giuntoli sa che in giro ci sono molti giocatori di livello in scadenza. La partecipazione alla prossima Champions League dovrebbe permettere al club bianconero di chiudere il prossimo bilancio senza per forza aprire a cessioni eccellenti.

Ciononostante, per poter investire in tutti i reparti sarà necessario prima vendere. In ogni caso, per puntellare la rosa, Cristiano Giuntoli sembra sempre più orientato a investire sui parametri zero. Come riportato da Calciomercato.it il dirigente sta monitorando diversi profili che potrebbero essere utili alla Juve. Il nome più rilevante è quello di Felipe Anderson della Lazio.

Si parla già di contatti avanzati con l’entourage del brasiliano, che non sembra intenzionato a valutare altre proposte di rinnovo da Lotito. La scelta di prendere un giocatore del genere potrebbe essere interpretata come una dichiarazione di intenti. Ossia come l’espressa volontà di allestire una squadra adatta a giocare con il 4-3-3.

Ma per cambiare schema, la Juve dovrebbe cambiare vari interpreti, e per questo è necessario lavorare anche sui parametri zero in difesa e a centrocampo. Un altro profilo che Giuntoli potrebbe voler portare alla Juve a zero è Lloyd Kelly, centrale adattabile a terzino sinistro del Bournemouth, seguito da tempo anche dal Milan e forse offerto anche all’Inter, che si svincolerà a fine stagione.

Giuntoli prende Kelly gratis: offerto anche all’Inter

Marotta e Ausilio potrebbero aver già valutato il profilo del venticinquenne, magari sotto sollecitazione da parte di intermediari di mercato che stanno provando a trovare una nuova squadra al difensore che non rinnoverà il proprio contratto con il club inglese. Secondo Calciomercato.it, per prospettive e caratura, Kelly “è una delle più grandi occasioni a zero presenti sul mercato“.

Kelly piace anche al Milan, ma pare che i rossoneri non siano pronti ad accontentare le sue alte richieste di ingaggio. Sul difensore c’è parecchia concorrenza, e i suoi agenti proveranno ad approfittarne per chiedere consistenti commissioni. Anche l’Inter, che non ha urgente necessità di intervenire con un nuovo acquisto in difesa, potrebbe aver mollato l’obiettivo non convinta dalla spesa.

La Juventus, dunque, se la vedrà con le concorrenti inglesi, Newcastle su tutte. L’uomo con cui discutere è Ali Barat, arcigno agente, già in trattative con molti club europei che vogliono ingaggiare il difensore come free-agent.

Le alternative a zero in difesa

Kelly è cresciuto calcisticamente nel Bristol City, con cui ha esordito nel 2017. Partito come laterale, si è poi specializzato nel ruolo di centrale. Alla fine della stagione 2017-18, è stato nominato giovane giocatore dell’anno dei Senior Reds. Nel 2019 si è trasferito firmato al Bournemouth, diventando presto un titolare inamovibile della nuova squadra.

Poi, nella stagione 2021-22 Kelly è diventato anche vice-capitano del Bournemouth. Con l’addio di Steve Cook si è preso la fascia dei Cherries. Qualora Kelly dovesse firmare per un altro club di Premier, la Juve vorrebbe provare a prendere Hermoso dell’Atletico, anche se pare che Simeone si stia impegnando personalmente per trattenerlo.

L’altra opzione a zero per la difesa è rappresentata Tosin Adarabioyo, difensore centrale del Fulham. A giugno tornerà in scadenza anche Nacho Fernandez del Real, seguito a lungo dall’Inter l’estate scorsa prima dell’acquisto di Pavard. E non si sa ancora quali siano le sue intenzioni per il futuro.