Inter all’angolo, 100 milioni e ‘dispetto’ Real: lo prende a zero

Corsa a dure fra Inter e Real Madrid per le prestazioni di Yoro del Lille, blancos avvantaggiati e promotori di una super offerta da 100 milioni per ammutolire le rivali

Mentre l’Inter macina successi su successi e punta alla vittoria dello Scudetto con fare supremo a scapito delle altre pretendenti al titolo in Serie A, il mercato inizia ad animarsi di indiscrezioni interessanti che coinvolgono anche direttamente l’operato e i sondaggi di Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e il resto dello staff nerazzurro impegnato su più fronti non soltanto in Sud America ma anche largamente in Europa.

L’occhio degli esperti protagonisti nerazzurri è caduto di recente sulle prestazioni di un calciatore giovanissimo, classe 2005, ma già perfettamente inseritosi nell’olimpo dei wonderkid che stanno lasciando tutti a bocca aperta nel Vecchio Continente per un crescendo di prestazioni sensazionale.

La grossa preoccupazione, tuttavia, è data dal forte pressing soprattutto economico da parte di top club desiderosi di affondare le proprie mani su profili del genere senza badare tuttavia a spese. Come nel caso del Real Madrid del solito Florentino Perez, destinato a sborsare cifre impensabili per poter tesserare Kylian Mbappé in uscita dal PSG a parametro zero la prossima estate.

Yoro fra Inter e Real, 100 milioni sono troppi ma Perez non demorde

La corsa a due per il cartellino di Leny Yoro è dunque aperta. Il difensore centrale franco-ivoriano piace non poco all’Inter per caratteristiche tecniche, fisicità e propensione al duro lavoro che potrebbe permettergli di divenire uno dei centrali di punta dello scenario europeo dei prossimi anni.

Chiaro è che la sola stima reciproca non serve sul mercato, perché alla fine dei conti quel che pesa maggiormente è proprio la forza economica che il Real Madrid potrebbe mettere in campo sin da subito. Secondo prime ricostruzioni da parte dei colleghi spagnoli, infatti, i ‘Blancos’ sarebbero avvantaggiati rispetto a qualsiasi altra rivale già per la prossima estate. Da parte del calciatore ci sarebbe apertura totale mentre c’è da aspettarsi una forte resistenza da parte del Lille, proprietario del cartellino.

Non volendo lasciar partire un centrale tanto promettente come Yoro, la richiesta per la sua cessione potrebbe schizzare fino a 100 milioni di euro. Non un problema insormontabile per il Real ma comunque una cifra ritenuta esagerata dal presidente madrileno Florentino Perez al momento. Si potrebbe pertanto arrivare ad una negoziazione sulla base di costi più ragionevoli o comunque non si esclude la possibilità di prelevare il calciatore a parametro zero nel giugno 2025 al termine di scadenza del suo contratto in essere con il Lille.