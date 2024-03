Asllani scatenato: ecco lo scherzo fatto a Pavard

Inter vincitrice anche sull’ostico campo del Bologna, soltanto sorrisi e risate generali al termine della gara disputata contro la formazione di Thiago Motta

L’Inter ha messo a registro la sua tredicesima vittoria consecutiva in quest’inizio del 2024 grazie al successo ottenuto sul Bologna nello scorso weekend. A risultare decisiva la rete realizzata quasi in acrobazia da Yann Bisseck, servito splendidamente a centro area dall’altro braccetto di difesa, Alessandro Bastoni.

Si è trattato del secondo centro stagionale per il centrale tedesco, dopo quello realizzato nella gara d’andata contro il Genoa. Ottima la prestazione offerta dal classe ’00, così come quella di Kristjan Asllani del resto, subentrato in ottimo modo al minuto 61 di gioco al posto di Hakan Calhanoglu, definitivamente recuperato dopo l’infortunio rimediato in rifinitura alla vigilia di Lecce-Inter.

Il centrocampista italo-albanese, nonostante la giovane età, sta continuando a rivelarsi un’ottima alternativa all’ex Milan, a testimoniarlo le splendide giocate servite contro Lecce, Atalanta, Genoa e anche Bologna, gare in cui il classe ’02 è riuscito a mettere a referto 1 gol e 2 assist. L’ex Empoli sta così risultando non soltanto una pedina più che utile per il tecnico Simone Inzaghi, ma anche un vero e proprio ‘uomo spogliatoio’.

Durante il rientro della squadra nerazzurra a Milano, l’attuale numero 21 del club meneghino si è infatti lasciato andare a uno scherzo compiuto all’indirizzo di Benjamin Pavard, rimasto a sua volta a riposo nella sfida disputatasi lo scorso sabato contro la formazione di Thiago Motta.

Asllani si finge un tifoso e domanda un selfie a Pavard: il video è virale

È tutto vero. Kristjan Asllani ha praticamente ‘trollato’ il suo compagno di squadra Benjamin Pavard nel momento in cui l’Inter stava facendo rientro in quel di Milano dopo la pesante vittoria ottenuta sul Bologna nello scorso weekend.

Il centrocampista italo-albanese si è, infatti, finto un tifoso domandando un selfie al centrale francese, che una volta resosi conto della presenza del giovane classe ’02 ha poi afferrato scherzosamente l’ex Empoli tra le risate generali degli altri compagni di squadra. Un episodio durato a malapena quattro secondi che, in un nulla, è finito per sollevare grosse risate e che, ancora una volta, testimonia quanto unita e compatta sia l’Inter in questo momento della stagione anche e soprattutto all’interno ‘dello spogliatoio’.