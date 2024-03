Infortuni Arnautovic e Carlos Augusto: l’esito ufficiale degli esami

Stamane l’austriaco e il brasiliano si sono sottoposti ad accertamenti strumentali per conoscere l’entità dei problemi fisici accusati in Bologna-Inter

È appena arrivato l’esito degli esami a cui si sono sottoposti Marko Arnautovic e Carlos Augusto, usciti infortunati dalla sfida di Bologna di sabato scorso vinta di misura dall’Inter grazie alla rete di Bisseck.

Per l’austriaco, gli accertamenti hanno evidenziato un “risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra”. Per il brasiliano una “elongazione muscolare al soleo della gamba destra”. Entrambi torneranno dopo la prossima sosta per le Nazionali, saltando sia l’Atletico Madrid mercoledì che il Napoli domenica sera.