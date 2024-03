Quasi due mesi: Lautaro out a Bologna, cosa è successo

Il Capitano nerazzurro è rimasto a riposo nell’ultimo turno di campionato su scelta di Simone Inzaghi, che ha deciso di risparmiare l’argentino in vista dell’impegno con l’Atletico

L’Inter è riuscita a vincere, convincere e a portarsi a casa la sua tredicesima vittoria consecutiva in quest’inizio del 2024 anche senza il miglior calciatore a sua disposizione, quale Lautaro Martinez, nonché Capitano della squadra.

Il tecnico piacentino ha, infatti, deciso di concedere un po’ di fiato al proprio numero 10, che a dire il vero non saltava una gara da fine dicembre 2023, periodo in cui il forte attaccante argentino ha dovuto osservare un periodo di riposo forzato di due settimane a causa di uno stiramento ai muscoli adduttori della coscia sinistra rimediato qualche giorno prima in Coppa Italia col Bologna e restando così ai box contro Lecce e Genoa (quella, di fatto, l’ultima volta in cui l’Inter non è riuscita a tornare a casa coi tre punti ‘in saccoccia’).

Una decisione, questa, nata verosimilmente dopo un colloquio avvenuto in precedenza tra il classe ’97 e il proprio tecnico, fa sapere ‘La Gazzetta dello Sport’. Il dato sorprendente, però, è un altro, quello che Lautaro Martinez non restava a sedere in panchina per tutti i 90′ di gara dal dicembre 2021.

I numeri sorprendenti di Lautaro Martinez in stagione

Leader, assoluto trascinatore e vero e proprio punto di riferimento di questa squadra. È questo ciò che si sta rivelando Lautaro Martinez per l’Inter, formazione che sta sorprendendo sempre più non soltanto in Italia, ma in tutta Europa. A confermarlo i numeri raccolti dalla compagine di Simone Inzaghi, che vanta ora non soltanto l’attacco più prolifico ma anche la miglior difesa nei top 5 campionati europei.

Già 26 le reti realizzate dall’attuale numero 10 nerazzurro in stagione, 23 di queste in 25 gare di campionato, col classe ’97 capace inoltre di servire anche 5 assist tra Serie A e Supercoppa Italiana. L’intento di Lautaro Martinez è quello di provare a mettere fine al record delle 36 marcature confezionate in passato da Gonzalo Higuain e Ciro Immobile nel massimo campionato italiano.

Chiaro che servirà, però, uno sforzo immane da parte dell’ex Racing Club per tagliare questo importante traguardo, col diretto interessato nel frattempo sta provando a salire sempre più nella classifica all time dei marcatori nerazzurri, col ‘Toro’ di Bahia Blanca fermo in questo momento al settimo posto a quota 128, con 5 centri in meno rispetto al franco-ungherese Istvan Nyers.

Lautaro intanto, dopo essere rimasto a riposo col Bologna, è pronto a tornare titolare nella sfida in programma mercoledì sera contro l’Atletico Madrid, club che in passato fu letteralmente ad un passo dal tesserare l’attaccante ora 26enne, passato a sua volta dal Racing all’Inter nonostante le visite mediche già effettuate per conto dei ‘Colchoneros’.