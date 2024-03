Dall’Inter al Barcellona: proposto a Laporta

Nuovo scenario di mercato per Inzaghi lontano dall’Inter anche in caso di vittoria Scudetto, potrebbe farsi vivo il Barcellona dopo il rifiuto della candidatura di Allegri come erede di Xavi

Continui mutamenti investono il mondo del calcio al termine del susseguirsi delle annate sportive di riferimento. Come è giusto che sia. Ogni squadra intenzionata a costruire progetti vincenti è sospinta dalla voglia di apportare qualche modifica non soltanto in organico ma anche a livello manageriale.

Qualcosa che accadrà da vicino alla Juventus, probabilmente orfana di Massimiliano Allegri dopo annate burrascose alla gestione di una squadra profondamente rivoluzionata da scossoni extra-calcistici e affari interni di modesta rilevanza mediatica. Tutto affinché possa esser migliorato il livello di salute generale di un impianto distante anche dall’Inter in termini di rendimento sul campo, dopo essersi pericolosamente avvicinata alla vetta del campionato di Serie A ormai proiettato per esser vinto dalla formazione di Simone Inzaghi.

Secondo alcuni, anche in caso di vittoria del massimo ricnoscimento stagionale cui l’Inter ambisce da qualche anno a questa parte il destino del tecnico piacentino ex Lazio potrebbe portarlo a salutare definitivamente Milano e il club di Viale della Liberazione. Non un piano che la dirigenza vuol mettere in conto, ma mai dire mai.

No ad Allegri e profumo di Inzaghi, Barcellona destinazione papabile per molti

Nel caso in cui non dovesse essere concretizzata la promessa di rinnovo di contratto al termine della stagione, per Inzaghi si potrebbero aprire persino le porte del Barcellona.

Il club catalano resterà infatti sprovvisto di una figura di riferimento dopo l’addio preannunciato di Xavi e il presidente Joan Laporta vorrà quasi certamente affidare la propria panchina ad un profilo esperto, di categoria, con sangue vincente nelle vene. Inzaghi sarebbe ideale, laddove i blaugrana hanno già detto un ‘no’ secco ad Allegri per un possibile matrimonio fra le parti.

Attenzione, dunque, a quello che potrebbe succedere tra questi avvicendamenti improvvisi. Senza dimenticare neppure la posizione ancora dubbia di Thomas Tuchel al Bayern Monaco nonostante le continue rassicurazioni (e l’ultima vittoria schiacciante per 8-1 contro il Mainz) e lo svincolo di Jurgen Klopp dal Liverpool al termine del suo mandato ormai decennale. Al momento, però, ci sarebbero sia Hans Flick che Roberto De Zerbi nella lista manageriale di Laporta.