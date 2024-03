Soldi e due giocatori: così Marotta può prendersi Zirkzee

Milan, Juve e non solo: anche l’Inter è entrata ufficialmente nella corsa all’attaccante olandese, costretto a rinunciare alla chiamata della propria nazionale per infortunio

Joshua Zirkzee è uno dei veri e propri fiori all’occhiello di questa Serie A. Il ragazzo scuola Bayern Monaco, club che in estate ha la possibilità di tornare a mettere le mani sul classe ’01 grazie a una clausola da 40 milioni di euro (scenario che oggigiorno i bavaresi non sembrano intenzionati a cavalcare), sta infatti continuando a mettersi in grossissima evidenza nel massimo campionato italiano a suon di ottime prestazioni. Performance, queste, che non sono affatto passate inosservate in Italia, tantomeno in tutta Europa.

Juventus, Milan e Inter, di fatto, le società che hanno posto massima attenzione sull’attuale numero 9 del Bologna, uscito malconcio dall’ultimo turno di campionato andato in scena lo scorso weekend al ‘Dall’Ara’ proprio contro i nerazzurri, con Zirkzee ora costretto a restare ai box per almeno 1 mese. Lesione al bicipite femorale, questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il ragazzo nella giornata di ieri, col diretto interessato che nulla ha potuto fare se non declinare la prima chiamata giunta dal CT della Nazionale olandese, Ronald Koeman.

Già 11 le reti totalizzate in stagione da Zirkzee, 10 di queste in campionato, con l’attaccante 22enne capace inoltre di mettere a referto 6 assist. Punta mobile, abile nel saltare l’uomo, capace di giocare spalle alla porta, rapido nell’attaccare gli spazi ma soprattutto in grado di fare gol, Zirkzee è un vero e proprio regista d’attacco tant’è che, alle volte, sembra un vero e proprio direttore d’orchestra.

Queste le caratteristiche principali possedute dall’ex Bayern, ora finito per davvero sotto la lente d’ingrandimento dell’Inter. Nuove conferme sono, infatti, piovute dalla Germania in queste ultimissime ore. Va detto, però, che la medesima è un’operazione che s’ha da considerarsi particolarmente difficile sia per costi che per concorrenza.

Inter, carta Fabbian più un altro giovane per provare a mettere le mani su Zirkzee

Il club meneghino, entrato anch’esso ufficialmente nella corsa per Joshua Zirkzee, deve fare i conti con la folta concorrenza di Juventus, Milan, Napoli e qualche altro club europeo.

Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza Inter potrebbero, in tal senso, provare ad assicurarsi l’attaccante olandese in estate inserendo nella trattativa Giovanni Fabbian, accasatosi soltanto qualche mese fa proprio al Bologna, più un altro giovane (ricordiamo che i nerazzurri hanno la possibilità di riaccogliere alla base il classe ’03 grazie a una clausola di recompra da 12 milioni). Tutto questo pur di provare ad abbassare le richieste economiche della formazione emiliana per il proprio numero 9, attualmente valutato sui 35-40 milioni di euro.