Agente Lautaro nell’hotel dell’Inter: tutti i dettagli

Nerazzurri in missione a Madrid: in ballo non soltanto l’ottavo di ritorno con l’Atletico Madrid, ma anche il discorso legato al rinnovo del ‘Toro’ di Bahia Blanca

Si è tenuto verso l’ora di pranzo l’incontro tra l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, e la dirigenza nerazzurra. A fare da location il ‘Rosewood Villa Magna’, hotel scelto come sede del ritiro dell’Inter a Madrid, con la formazione di Simone Inzaghi attesa questa sera dall’importante impegno in programma al ‘Civitas Metropolitano’ alle ore 21:00 contro la ‘banda’ di Diego Simeone, grande ex di giornata.

Lautaro Martinez e Antoine Griezmann, questi i calciatori simbolo delle due formazioni, con l’attaccante francese pronto a tornare dal 1′ dopo il problema alla caviglia – rimediato nel match d’andata proprio contro il club meneghino – che l’ha tenuto ai box nelle ultime 4 uscite a cui ha preso parte l’Atletico Madrid. Inter che invece, oltre a rivolgere massima attenzione all’attesissima sfida di questa sera, si è presa un po’ di tempo per tornare ad affrontare la questione legata al rinnovo di contratto del proprio Capitano.

A far visita ai nerazzurri è stato, infatti, il rappresentante dell’argentino. C’è volontà da ambo le parti nel voler portare a termine questa operazione di mercato, ma al momento non è ancora stata raggiunta alcuna intesa. La richiesta del ‘Toro’ di Bahia Blanca, che attualmente percepisce uno stipendio pari a 6 milioni più bonus, è di 10 milioni, con l’Inter pronta a mettere sul piatto 8 milioni di euro netti a stagione, ragion per cui potrebbe venir trovato un accordo a metà strada.

Un incontro, questo, di cui si era già tanto parlato nelle scorse settimane, con la dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ pronta a provare a dare un’importante accelerata al seguente affare a partire già dalla giornata di oggi. Previsto un nuovo summit nel giro di un mese, con Lautaro che potrebbe così finire per estendere la durata del suo accordo coi nerazzurri, ad oggi in scadenza nel 2026, sino a giugno 2029.

Inter-Napoli, arbitra La Penna: al Var ci sarà Di Paolo

Sono state rese note in questi istanti le designazioni arbitrali per la 29esima giornata del campionato di Serie A, turno che prenderà il via venerdì sera alle ore 20:45 con Empoli-Bologna.

Inter-Napoli, per forza di cose, il match di cartello, che verrà condotto da Federico La Penna, al suo secondo appuntamento in stagione coi nerazzurri dopo aver diretto Inter-Bologna dello scorso 20 dicembre, impegno valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Scelti questa volta come assistenti Berti e Perotti. Il IV uomo sarà Feliciani, mentre al Var ci sarà Di Paolo assistito da Valeri.