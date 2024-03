Simeone suona la carica ed esalta il big dell’Inter: “Tra i migliori d’Europa”

Le parole del tecnico dei ‘Colchoneros’ Simeone alla vigilia dell’incontro di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter di Inzaghi, strada in salita per l’Atletico Madrid. In sua compagnia anche Witsel

Una giornata intera di calendario e qualche altra ora soltanto per beneficiare delle ultime occasioni di rifinitura in allenamento prima del fischio d’inizio che sancirà l’ultima chance per Diego Simeone e l’Atletico Madrid di ribaltare i pronostici alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi.

I nerazzurri partono infatti avvantaggiati grazie all’unica rete segnata nel match d’andata a San Siro e possono dunque contare su due risultati su tre per poter accedere ai quarti, ma nulla è dato per scontato in partite simili. I ‘Colchoneros’ vorranno infatti fare bella figura di fronte ai propri tifosi nel tempio del Metropolitano e il tecnico, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-match, ha suonato la carica non volendo dare troppo peso agli ultimi risultati deludenti in campionato.

Simeone chiede intensità e concentrazione sin dal primo minuto di gioco e per farlo potrebbe adottare un approccio simile a quello visto nella partita d’andata, con forte pressing a ridosso della trequarti difensiva avversaria. Anche le ripartenze saranno essenziali e potrà contare su tutta la qualità di Antoine Griezmann, recuperato per l’occasione: “Sta bene, importante che sia con noi perché offre tante possibilità in mezzo al campo”, ha poi aggiunto prima di ribadire quanto riponga fiducia in ogni singolo giocatore a sua disposizione.

Torna Griezmann in Atletico-Inter, ma Simeone rispetta l’Inter di Lautaro

Quel che più preoccupa Simeone, al di là delle tensioni emotive vissute nello spogliatoio e l’impatto dei tifosi al di fuori del terreno di gioco, è la presenza di Lautaro Martinez come avversario. “Giocatore pericoloso, è fra i migliori in Europa“, ha dichiarato strizzando l’occhio all’Inter come compagine di livello assoluto.

Queste invece le parole di Axel Witsel, mediano e difensore centrale fra i più attivi nel match di andata, oggi accompagnatore di Simone in conferenza: “L’Inter è una squadra di qualità in tutti i reparti. Dobbiamo fermarli come collettivo perché non vincono i singoli”, ha commentato il calciatore.

“Domani sarà un’altra partita e se saremo allo stesso livello dell’Inter potremo ottenere un risultato positivo. Loro stanno facendo una stagione grandiosa. Noi dobbiamo cambiare mentalità perché così non possiamo sperare di andare avanti”, ha poi concluso.