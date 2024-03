Non si può più giocare: Inter, adesso è ufficiale

Zero dubbi: arrivata la sentenza definitiva sulla formazione di Simone Inzaghi, sinora protagonista di un cammino che ha dell’incredibile

Sta sorprendendo letteralmente chiunque il rullino di marcia tenuto dall’Inter in questa prima parte di stagione, coi nerazzurri che ‘vantano’ in questa regular season una sola sconfitta nei 90′ regolamentari, quella arrivata lo scorso 27 settembre contro il Sassuolo.

Tredici i successi collezionati consecutivamente dalla formazione di Simone Inzaghi in quest’inizio del 2024, dieci di questi in campionato, coi nerazzurri che vantano al momento l’attacco più prolifico e la miglior difesa nei top 5 campionati europei. 16 i punti di distacco dal Milan, 17 quelli dalla Juventus, scesa ora al terzo posto in classifica dopo il pareggio interno fatto registrare nello scorso weekend contro l’Atalanta. In realtà, però, l’aspetto sorprendente è un altro.

Lautaro e compagni possono contare in questo momento su una differenza reti di +57, somma che è possibile raggiungere unendo i +20, +21 e +16 di rossoneri, bianconeri e Bologna, attualmente posizionate in seconda, terza e quarta posizione nella classifica generale di Serie A. Basta questo per far capire come l’Inter sia riuscita ad ‘ammazzare’ questo campionato in largo anticipo. Un’altra conferma giunge, infine, direttamente dal mondo del betting.

Inter, Scudetto archiviato: zero possibilità di scommettere sulla vittoria finale dei nerazzurri

Tutte le piattaforme dedicate agli appassionati di scommesse sportive considerano ormai l’Inter la vincitrice del campionato di Serie A in formato 2023-24. A partire dalle scorse ore, infatti, non è più possibile scommettere sulla vittoria finale dei nerazzurri in tale manifestazione.

Anche Snai, ad esempio, ha deciso di sospendere le scommesse inerenti al trionfo dei nerazzurri in campionato, aprendo in largo anticipo a quelle della prossima stagione. William Hill ha, invece, optato per un modus operandi leggermente differente, negando sì la possibilità di scommettere sulla vittoria finale della formazione attualmente presieduta da Steven Zhang in questa stessa competizione, ma tenendo ancora vive le rimonte di Milan e Juventus in campionato, quotate rispettivamente a 81 e 101. Anche secondo i bookmakers, quindi, sarà l’Inter la vincitrice di questo Scudetto, che regalerà di fatto la seconda stella in favore del club meneghino.

La squadra vicecampione d’Europa in carica sarà, nel frattempo, di scena questa sera al ‘Civitas Metropolitano’, cornice di pubblico in cui prenderà il via alle ore 21:00 la sfida valevole per gli ottavi di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid, sodalizio che a sua volta potrà contare sulla presenza di Antoine Griezmann, proprio come affermato dal tecnico Diego Simeone durante la conferenza stampa tenutasi alla vigilia di quest’importantissimo appuntamento.