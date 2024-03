Droga, alcol e depressione: il video da brividi di Osvaldo

L’ex Inter allo scoperto via social sul complicatissimo momento che sta vivendo all’interno della sua vita privata

Sono trascorsi ormai diversi anni dal momento in cui Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante di Inter, Juventus e Roma, ha dato il proprio addio al calcio giocato. Un addio alquanto sofferto e che, da quel che risulta, pare aver dato il via a tutta una serie di spiacevoli situazioni.

Proprio come raccontato da egli stesso in prima persona, l’ex centravanti argentino si trova ora in un complicatissimo momento della sua vita. “Droga e alcol sono diventate ormai le mie dipendenze, non sto più uscendo di casa e sono caduto in un momento di depressione. Mi è difficile uscirne da solo, per questo sto domandando aiuto pubblicamente. Chiedo scusa a tutte le persone che mi vogliono bene, non mi riconosco più ed è per questo che ho incominciato un percorso terapeutico”. Queste alcune delle dichiarazioni che compaiono all’interno del video pubblicato dal classe ’86 sul proprio profilo Instagram.

Osvaldo in lacrime durante la dolorosa confessione via social

In pochi, se non praticamente nessuno, l’avrebbero fatto, ma questa volta Pablo Daniel Osvaldo ha avuto il coraggio di chiedere aiuto pubblicamente, non per mostrarsi quanto per mettere in allerta qualsiasi tipo di persona.

“Racconto tutto questo non per fare la vittima, ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate”. Queste, di fatto, le altre dichiarazioni rilasciate dall’ex attaccante argentino durante il duro sfogo via social. Un video, quello pubblicato dal classe ’86, in cui nonostante la scarsa luce all’interno della stanza si notano chiaramente le lacrime che colano pian piano sul volto di Osvaldo.

“Aprirmi mi costa molto ” – ha giustamente sottolineato il diretto interessato “così come uscire dalla realtà costruita all’interno della mia mente. In questo momento per me è davvero difficile distinguere quello che è reale e quello che non lo è. Non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei risparmi e non riesco nemmeno a uscire più di casa. Voglio tornare a essere quello di prima, devo fare in modo di non ricadere mai più nelle dipendenze. Non capisco neppure come sia arrivato qui, ma può succedere a chiunque” – ha concluso.