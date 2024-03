Sanzione grave per Thuram: l’annuncio che ‘gela’ il francese

A far rumore l’episodio che ha visto protagonista in negativo l’ex Borussia durante l’ottavo di ritorno contro l’Atletico. L’attaccante nerazzurro ‘bacchettato’ pubblicamente in questo modo

Non è passato inosservato il gesto a cui si è lasciato andare Marcus Thuram durante i tempi supplementari di Atletico Madrid-Inter, ottavo di finale di Champions League decisosi soltanto ai calci di rigore, coi ‘Colchoneros’ riusciti successivamente a strappare il pass per la fase seguente di questa stessa competizione.

Pochi istanti prima che l’attaccante francese lasciasse il campo, con Alexis Sanchez subentrato al suo posto al minuto 102 di gioco, proprio il classe ’97 (autore di una pessima prova offerta contro la formazione spagnola) si è messo in mostra sugli sviluppi di una rimessa laterale grazie a una ‘strizzatina’ alle parti intime compiuta all’indirizzo di Stefan Savic, difensore avversario accasciatosi immediatamente dolorante a terra (e poi raggiunto da Lautaro Martinez qualche istante dopo). Un episodio, questo, alquanto bizzarro e colto immediatamente dalle telecamere.

La scena è infatti diventata virale in pochissimi minuti, coi due principali protagonisti che qualche minuto dopo hanno fortunatamente scherzato sull’accaduto. Zero conseguenze per l’ex Borussia M’Gladbach, sostituito senza problemi dal tecnico piacentino, ma bacchettato a distanza di qualche giorno dal CT della propria Nazionale.

Deschamps: “L’episodio Thuram-Savic? Marcus lo sa bene, è un gesto da non fare”

Anche Didier Deschamps, attuale Commissario Tecnico della Nazionale francese di calcio, è voluto intervenire ‘a gamba tesa’ sull’episodio che ha visto protagonista in negativo il proprio attaccante soltanto nella serata di mercoledì.

Durante la propria conferenza stampa di rito, Deschamps ha infatti speso queste parole in merito a quanto accaduto: “L’episodio Thuram-Savic? Non me n’ero accorto in diretta, ma è stato ripreso dalle telecamere. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, ma Marcus lo sa bene, quello è un gesto da non fare“.

Va poi tenuto conto anche di quest’altra cosa. Vero, Marciniak ha preferito lasciar correre ed è stato proprio questo l’errore commesso fischietto polacco, che avrebbe dovuto estrarre il rosso diretto in favore dell’ex Borussia M’Gladbach per ‘condotta violenta’ (proprio come riportato all’interno della regola n12). Classe ’97, quindi, graziato in pieno dalla designazione arbitrale di Atletico-Inter, con Kwiatkowski – primo assistente al VAR – complice in questa situazione.