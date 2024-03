Arrivano conferme: super clausola e accordo con l’Inter

I nerazzurri, a caccia di nuovi rinforzi per l’estate, hanno già ottenuto il sì per portare a termine questa operazione. Intesa verbale già raggiunta

Per forza di cose, l’Inter attuerà qualche piccolo cambiamento alla propria rosa in estate, non soltanto nella zona centrale del campo ma anche in porta. Quello di Michele Di Gregorio, in tal senso, il nome che continua a far gola ai nerazzurri.

L’estremo difensore di attuale proprietà del Monza, finito anche sotto il tiro della Juventus, ha già raccolto 12 clean-sheet in stagione. Un profilo, quello del classe 97, che piace particolarmente al club meneghino nella corsa al dopo Sommer ma che, in verità, non s’ha da considerarsi il nome principale tenuto sotto monitoraggio da Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza interista.

Il nome che piace più di tutti in casa Inter per la porta è, infatti, quello di Bento, portiere attualmente in forza all’Athletico Paranaense e tenuto sotto contratto fino a dicembre 2026. Già a partire dallo scorso anno, la formazione vicecampione d’Europa in carica aveva posto il profilo del classe ’99 in cima alla lista dei propri desideri e, a distanza di un po’ di tempo, la sensazione avuta è quella che ci sia stata un’importante svolta da segnalare in merito al seguente affare.

Inter, accordo verbale raggiunto per Bento: 15 milioni e si chiude

Le ultime indiscrezioni confermano il principio d’accordo raggiunto tra Inter e Athletico Paranaense per Bento, estremo difensore 24enne di nazionalità brasiliana che può finire per dire addio in estate.

Resta la formazione di Simone Inzaghi la società attualmente in pole per il classe ’99, legato a questi colori a mezzo di una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Di 15 milioni, ad ogni modo, la reale valutazione di mercato di Bento. La volontà dell’Inter resta quella di appropriarsi in estate dell’attuale numero 1 dell’Athletico Paranaense, calciatore che potrebbe così finire per indossare tra pochi mesi le vesti di secondo portiere nerazzurro, almeno nella stagione 2024-25, per poi magari arrivare a spodestare Sommer un anno dopo. Tutto questo dopo essersi integrato a dovere qui in Italia. Da capire soltanto se Marotta e Ausilio riusciranno a chiudere per davvero per Bento.