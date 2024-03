Tre big fuori: l’undici anti-Napoli di Inzaghi

Qualche novità nella formazione titolare di Simone Inzaghi per affrontare il Napoli nel big match della domenica, spazio per Asllani e Frattesi con Bisseck favorito su Pavard a riposo

A qualche giorno di distanza dalla disputa dell’ultimo match ufficiale del percorso in Champions League, l’Inter ha approntato ogni dettaglio in vista dell’incontro imminente di campionato contro il Napoli. Sulla carta resta pur sempre un big match, uno scontro diretto da osservare con attenzione, nonostante l’enorme distanza anche qualitativa e non soltanto in classifica fra le due compagini impegnate nel weekend sportivo.

Per questo motivo lo sguardo di Simone Inzaghi e dello staff nerazzurro è stato posto soprattutto sulla gestione delle risorse in campo facendo leva su quanti non hanno trovato spazio nell’ultima partita contro l’Atletico Madrid per poter far invece rifiatare i suoi protagonisti, ma senza rinunciare al livello qualitativo generale di cui è propria questa Inter matura.

L’obiettivo ultimo resta infatti la vittoria anche contro i partenopei per allungare ulteriormente il vantaggio sulle altre pretendenti al titolo ed avvicinarsi dunque al momento tanto atteso dell’incoronazione conclusiva dello Scudetto, raggiungibile entro la fine del mese di aprile in condizioni di efficienza massima in mezzo al campo.

Asllani, Frattesi e Bisseck dal primo minuto: turnover parziale in Inter-Napoli

Anzitutto va precisato che Carlos Augusto non sarà ancora a disposizione contro il Napoli perché di rientro dall’infortunio al parti di Marko Arnautovic, con il solo Alexis Sanchez a fungere da alternativa offensiva di ruolo ai già certi Lautaro Martinez e Marcus Thuram a caccia del riscatto in zona gol dopo il recente digiuno.

Nella zona del centrocampo la scelta di Simone Inzaghi dovrebbe ricadere su un turnover parziale volto a soddisfare le richieste di Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan giunti stremati. Al loro posto, dunque, spazio a Kristjan Asllani e Davide Frattesi al fianco di un instancabile Nicolò Barella. Non dovrebbero invece esserci variazioni sostanziali lungo le corsie esterne, con Federico Dimarco pronto a correre ancora a sinistra mentre Matteo Darmian risulta in vantaggio su un Denzel Dumfries abbastanza fiacco e poco lucido.

Quanto al reparto arretrato, invece, Yann Bisseck dovrebbe fungere da braccetto destro al posto di Benjamin Pavard il quale con grande duttilità ha svolto un doppio lavoro contro l’Atletico spostandosi anche sulla fascia destra. Ancora Yann Sommer fra i pali.