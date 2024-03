Amrabat e 10 milioni, ‘scippo’ Fiorentina in casa Inter

Il centrocampista marocchino, ora via prestito, farà rientro a Firenze in estate e potrebbe anche finire per diventare la carta per provare ad arrivare a un nerazzurro

Sta procedendo in malo modo l’esperienza di Sofyan Amrabat al fianco del Manchester United, club con cui il centrocampista marocchino ha sì totalizzato 22 presenze in stagione, ma senza partire spesso e volentieri dal 1′.

Zero, di fatto, i gol e gli assist realizzati dal classe ’96 al cospetto della formazione di Erik ten Hag, riuscita a sua volta nella passata estate a sottrarre l’ex Verona temporaneamente alla Fiorentina grazie alla formula del prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni più 5 di bonus, cifra che naturalmente non verrà sborsata dai ‘Red Devils’.

Così facendo, quindi, Amrabat rientrerà a Firenze in estate. A legarlo al club attualmente presieduto da Rocco Commisso un accordo che scadrà a giugno 2025 e che, con ogni probabilità, lo spingerà verso l’addio immediato dai ‘Viola’. A quel punto, quindi, Amrabat potrebbe anche finire per diventare la pedina di scambio per provare ad arrivare a Valentin Carboni, profilo particolarmente apprezzato in casa Fiorentina.

10 milioni più Amrabat: la Fiorentina può provarci così per Valentin Carboni, no Inter in quel caso

Già a gennaio, la Fiorentina aveva sondato il terreno per Valentin Carboni, profilo che è finito per far gola anche in Premier League. Il West Ham, in tal senso, la società che aveva provato ad appropriarsi dei diritti alle prestazioni sportive del giovane classe ’05, ma senza successo, proprio come accaduto alla formazione toscana.

IViola, quindi, potrebbero così finire per riprovarci per il baby talento di attuale proprietà dell’Inter già a giugno, provando a ingolosire i nerazzurri con un’offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di Amrabat. Un’eventuale operazione da 25 milioni complessivi che potrebbe venir imbastita tramite intermediari, o in alternativa grazie al contributo degli stessi agenti dell’argentino (quali Moggi e Cosentino, da sempre in ottimi rapporti con la società attualmente presieduta da Rocco Commisso) a cui il club meneghino finirebbe per rispondere immediatamente con un ‘no’ secco.

Ad ogni modo, appare alquanto incerta ad oggi la permanenza di Valentin Carboni all’Inter nella regular season 2024-25, col fantasista – ora in prestito al Monza – che di fronte a un’offerta importante potrebbe seriamente finire per salutare da punto e accapo i nerazzurri, questa volta anche in via definitiva.