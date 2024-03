Immobile, pronto soccorso Inzaghi: all’Inter a una condizione

Il bomber laziale, finito negli scorsi giorni al centro di una vicenda che ha del clamoroso, verso la rottura definitiva coi biancocelesti

È quello di Ciro Immobile il nome tornato in auge per l’attacco dell’Inter. L’ex Borussia Dortmund e Torino, sceso in campo dal 1′ nella serata di ieri contro il Frosinone, è poi finito per essere sostituito nella ripresa dal ‘Taty’ Castellanos, riuscito a sua volta a mettere a segno una doppietta in soli 5′ di gioco.

Nonostante la sua condizione fisica sia sempre più in fase calante, complice naturalmente le 34 candeline sulle proprie spalle, l’attuale Capitano e numero 17 biancoceleste è comunque riuscito nell’intento di raggiungere, anche in quest’annata, la doppia cifra. Dieci, per l’appunto, i gol realizzati dal classe ’90 in questa prima parte di stagione, sei di questi in campionato.

Immobile, che negli scorsi giorni è stato aggredito verbalmente oltre che fisicamente dinanzi alla scuola del proprio figlio, ha già incominciato a interrogarsi sul proprio futuro. L’ex Siviglia, in rottura col club capitolino, è infatti finito per essere proposto all’Inter tramite il supporto del proprio agente. A confermarlo un incontro avvenuto negli scorsi giorni in terra spagnola.

L’Inter ha incontrato a Madrid l’agente di Immobile: tanti i dubbi che aleggiano sul bomber biancoceleste

Ciro Immobile, a sorpresa, potrebbe finire per ritrovare Simone Inzaghi in un futuro non troppo lontano. A riferirlo è ‘Tuttosport’, fonte che dà nota di un incontro già avvenuto soltanto qualche giorno fa a Madrid tra la dirigenza dell’Inter e l’agente del classe ’90.

Il bomber biancoceleste ha, infatti, già manifestato una certa voglia di cambiare aria, tant’è che viaggia sempre più spedito verso l’addio dalla Capitale a fine stagione. Il motivo? Sicuramente la sensazione di non essere più un intoccabile come negli scorsi anni, col ‘Taty’ Castellanos – vera e propria riserva di lusso – sempre e comunque pronto a rilevare l’ex Borussia Dortmund a gara in corso.

A spingere per l’approdo di Ciro Immobile a Milano è certamente il tecnico piacentino, capace di contribuire in maniera assidua alla crescita avuta negli anni dal bomber di Torre Annunziata. Tanti, ad ogni modo, i dubbi che aleggiano sulla condizione fisica dell’attaccante 34enne, sempre più in avanti con l’età e altamente ‘spremuto’ nelle passate stagioni, a confermarlo i due infortuni rimediati proprio in questa regular-season dall’ex Torino e Siviglia.

Inter che, in sostanza, ha quindi incominciato a sondare il terreno per Immobile, attaccante per cui occorreranno più di un semplice paio di riflessioni e attualmente legato alla Lazio a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2026, col club capitolino che, a sua volta, dovrebbe finire per liberarsi quasi a zero del proprio Capitano pur di ingolosire i nerazzurri.