Inzaghi: “Abbiamo la corazza per le critiche. Su Acerbi-Juan Jesus…”

Le parole del tecnico dell’Inter dopo il pareggio col Napoli: “Siamo delusi per i tifosi che ci hanno riservato un’accoglienza da brividi. A loro volevamo dedicare la vittoria”

“C’è un po’ di delusione soprattutto per la partita fatta dai ragazzi”. Così Inzaghi dopo il pari col Napoli che interrompe la striscia di vittorie consecutive dell’Inter, ma che di certo non lo allontana dallo Scudetto visto il +14 sul Milan e il +17 sulla Juventus a nove giornate dal termine del campionato. “Abbiamo commesso la leggerezza che ci è costata il gol – ha sottolineato a ‘Dazn’ il tecnico nerazzurro – ma abbiamo vinto dieci volte nelle prime dieci del 2024″.

PAREGGIO JUAN JESUS – “Darmian ha continuato a sostenere che non era suo l’ultimo tocco sul corner? Va rivisto, ma l’arbitro per me ha fatto una buona gara. L’educazione dei calciatori l’ha aiutato. Sul corner potevamo fare salire la squadra e marcare meglio. Coi tanti cambi si sono scambiate le marcature, ma Juan Jesus si è visto arrivare il pallone. Ci servirà da insegnamento”.

UN’ALTRA SOFFERENZA NEL FINALE – “Veniamo da una settimana da cerchio rosso sul calendario, ma stasera ho fatto i complimenti ai ragazzi. Da Madrid siamo tornati giovedì mattina alle cinque e mezza e poi abbiamo avuto un giorno e mezzo per preparare la gara di stasera. Siamo delusi per i tifosi che ci hanno riservato un’accoglienza da brividi. A loro volevamo dedicare la vittoria. Ma non dimentichiamo che ci sono sempre gli avversari. Ho visto l’occasione che ha avuto Barella su rimessa laterale, lì Juan Jesus ha fatto un intervento meraviglioso, altrimenti sarebbe stato 2-0 e la partita sarebbe stata chiusa”.

I GIORNI POST MADRID – “Sono stati di analisi coi ragazzi. Nelle sconfitte si possono prendere cose positive, sicuramente volevamo proseguire nel percorso, però l’Atletico voleva vincere come noi. Si parla solo di cose negative? Abbiamo ormai la corazza, ma fa piacere ascoltare”

SCUDETTO – “Mancano nove partite e quindi 27 punti ancora a disposizione. Dobbiamo mantenere sempre alta la concentrazione”.

ACERBI JUAN JESUS – “Ora me ne ha parlato l’ufficio stampa. Non ho materiale per rispondere”.