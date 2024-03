L’Inter non riscatta Madrid: 1-1 col Napoli, Thuram tra i peggiori

Cronaca, tabellino, top e flop del big match andato in scena al Meazza e valevole per la ventinovesima giornata di Serie A

Il Napoli ferma l’Inter al ‘Meazza’ interrompendo la striscia di vittorie consecutive degli uomini di Inzaghi. Il ko di Madrid è ancora nell’aria: Darmian illude, l’ex Juan Jesus castiga.

L’Inter parte con ferocia sprecando subito un paio di palle gol. Meret fa muro. Il voler segnare a tutti costi induce porta però la squadra a commettere diversi errori sia in fase di impostazione che nell’ultimo passaggio. Il Napoli si riassesta alzando il proprio baricentro, ma allo scadere del primo tempo – nel suo momento migliore – va sotto. I nerazzurri sfondano a sinistra, Bastoni serve al centro Darmian che tira e fa gol aiutato dalla deviazione di Olivera.

A inizio ripresa Meret nega il raddoppio a Lautaro. L’Inter si spegne man mano, è distratta e il Napoli prende fiducia oltre che campo. A dieci dal termine l’Inter si specchia troppo in fase di costruzione, corner e l’ex Juan Jesus – su assist involontario di Bastoni e lasciato solo in area – fa 1-1. Entrambe provano a vincerla (anche l’Inter con poche idee) fino alla fine, ma il risultato non si schioda dal pari. Per Mkhitaryan e compagni è un punto comunque utile ad avvicinare ulteriormente il traguardo Scudetto.

Pagelle e tabellino Inter-Napoli

TOP

DARMIAN – Partita perfetta al di là del gol.

FLOP

CALHANOGLU – Troppo fuori dal cuore della manovra. Errore pesante nell’azione che porta al corner dell’1-1.

THURAM – Poco cattivo. Anche nel finale, in area di rigore, nel duello con Rrahmani. Non è ancora tornato il Thuram pre infortunio.

FRATTESI – Impatta male sulla partita. Sbaglia tutte le scelte.

INTER-NAPOLI 1-1

43′ Darmian, 81′ Juan Jesus

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6 (46′ Bisseck 6), Acerbi 6, Bastoni 6,5; Darmian 7 (84′ Buchanan s.v.), Barella 6 (70′ Frattesi 5,5), Calhanoglu 5,5, Mkhitaryan 6, Dimarco 6,5 (78′ Dumfries s.v.), Lautaro 6 (78′ Sanchez s.v.), Thuram 6. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret 8; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 6, Juan Jesus 7, Olivera 5 (74′ Mario Rui s.v.); Anguissa 5, Lobotka 6, Traore 6 (70′ Cajuste 5,5); Politano 6 (91′ Ngonge), Raspadori 6 (74′ Simeone s.v.), Kvaratskhelia 5,5 (91′ Lindstrom s.v.). All. Calzona

ARBITRO: La Penna di Roma

AMMONITI: Pavard, Lobotka, Barella, Calzona, Rrahmani