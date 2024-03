Acerbi l’ha combinata grossa: maxi squalifica e fuori dalla Nazionale

Inter-Napoli, tiene sempre banco il ‘caso’ Acerbi-Juan Jesus: “Le nuove regole sul razzismo vanno a colpire duramente episodi che non possono accadere su un campo di calcio”

Anche all’indomani di Inter-Napoli tiene banco il ‘caso’ Acerbi-Juan Jesus. Il difensore nerazzurro, come sostenuto dal brasiliano nel breve dialogo con l’arbitro La Penna, avrebbe rivolto al collega un insulto razzista. Peraltro nella giornata della lotta al razzismo… “Mi ha detto ne**o“, l’accusa del centrale dei campani.

Lo stesso Juan Jesus ha provato a gettare acqua sul fuoco dopo il match: “Quello che succede in campo rimane in campo, Acerbi si è poi scusato e quando l’arbitro fischia finisce lì, tutto apposto. Dentro il campo ci sta dire di tutto, ma lui ha capito di essere andato oltre con le parole e ha chiesto scusa“, le dichiarazioni dell’ex Inter a ‘Dazn’.

Dovessero esserci ulteriori riscontri, è chiaro che il numero 15 della squadra di Inzaghi rischierebbe una squalifica molto pesante. Da regolamento, come evidenziato anche dall’ex arbitro Bergonzi a ‘Rai Sport’, “almeno dieci giornate (la sua stagione finirebbe qui, ndr) perché ci sono le nuove regole sul razzismo, che ovviamente vanno a colpire duramente episodi che non possono accadere su un campo di calcio come da nessun’altra parte”.

Il telecronista ‘Rai’, nella fattispecie delle gare dell’Italia, ha parlato di annessa esclusione dalle prossime due gare della Nazionale contro Venezuela ed Ecuador. Oggi c’è il raduno e Acerbi è nell’elenco dei convocati di Spalletti: “Qualora venisse confermata una cosa di questo genere – dice Rimedio – io credo che potrebbero esserci anche delle conseguenze pure a livello di Nazionale, dato che la Federcalcio non potrebbe accettare che un proprio calciatore dica queste cose ad un avversario. Si tratta di un episodio gravissimo. Bisogna fare luce e capire, perchè non possono succedere queste cose in campo”.

🗣️Inzaghi: “Siamo delusi per i tifosi che ci hanno riservato un’accoglienza da brividi. A loro volevamo dedicare la vittoria. Si parla solo di cose negative? Abbiamo ormai la corazza. Su Acerbi-Juan Jesus non ho materiale per poter parlare”#Inzaghi #InterNapoli pic.twitter.com/5rFe5Iv2gr — Interlive (@interliveit) March 17, 2024

Acerbi-Juan Jesus, Calcagno prende le difese del nerazzurro: “C’è stato il riconoscimento dell’errore”

Sul ‘caso’ Acerbi-Juan Jesus si è espresso pure il numero uno dell’Assocalciatori. Calcagno ha preso le difese del difensore interista nell’intervento a ‘Radio Anch’io lo Sport’.

“Le parole di Juan Jesus dopo la partita sono indicative. Acerbi si è scusato subito e sono state anche accettate. Tutti dobbiamo capire che le cose che accadono in campo non hanno giustificazioni, tuttavia c’è stato il riconoscimento dell’errore. Acerbi è sempre stato un punto di riferimento per il nostro mondo”.