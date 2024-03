“Pallone insieme al piede”: contatto Thuram-Rrahmani, ecco l’audio Var

L’attaccante francese e il difensore kosovaro coinvolti in un episodio consumatosi durante la seconda frazione di gara di Inter-Napoli

Si è concluso col risultato finale di 1-1 il big match della 29esima giornata del campionato di Serie A. Non è bastata ai nerazzurri la rete siglata da Matteo Darmian al 43′ di gioco per portarsi a casa l’intera posta in palio, con la formazione di Simone Inzaghi che ancor prima di essere riacciuffata dal Napoli grazie al gol di Juan Jesus ha gettato al vento diverse occasioni che avrebbero potuto regalarle il nuovo vantaggio.

Pensiamo, ad esempio, a quella capitata a Marcus Thuram durante la seconda frazione di gioco, non riuscito a sua volta a spedire in rete il pallone capitatogli in testa in area avversaria. Non solo, proprio in quegli istanti di gara, l’attaccante francese è stato coinvolto in un episodio al pari di Amir Rrhamani, centrale difensivo del Napoli che ha agganciato l’ex Borussia M’Gladbach a pochi metri dalla porta difesa da Alex Meret. Un contatto, questo, su cui l’arbitro La Penna ha preferito lasciar correre.

Per forza di cose, l’episodio è inevitabilmente finito per far parlare di sé. Thuram è, infatti, stato toccato eccome dal kosovaro, con la differenza che ancor prima di intervenire sul classe ’97, l’attuale numero 13 della formazione ‘partenopea’ tocca innanzitutto la sfera di gioco. “Prende il pallone insieme al piede, prende il pallone che cambia totalmente direzione”. Queste le parole pronunciate dai presenti in sala VAR all’indirizzo del designato direttore di gara, ben assistito in questo caso dai propri colleghi. A darne nota anche un ex arbitro di calcio.

Trefoloni a Open Var: “Contatto Rrhamani-Thuram? Decisione giusta, non può mai essere fallo”

L’ex fischietto Matteo Trefoloni, una volta intervenuto a Dazn durante lo speciale ‘Open Var’, si è espresso in merito al contatto avvenuto tra Marcus Thuram e Amir Rrhamani durante la seconda frazione di gara di Inter-Napoli. Queste, di fatto, le dichiarazioni rilasciate dal dirigente arbitrale italiano dinanzi a tutti i presenti:

“La decisione presa è stata molto buona, efficace. Importante la collaborazione avuta tra l’assistente e l’arbitro, entrato comunicando la propria opinione e dicendo che non c’è alcun fallo, proprio perché il pallone è giocato dal difendente. Il tocco del pallone, che pochi istanti dopo cambia direzione, è evidente. Anche se Rrhamani tocca il piede di Thuram, questo non può mai essere considerato fallo“.