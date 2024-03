“È finita”: Adani e la ‘sentenza’ in diretta sull’Inter

L’opinionista sportivo dice la sua sull’eliminazione patita dai nerazzurri lo scorso mercoledì sera in Champions League e non solo

C’è ancora tanto amaro in bocca in casa Inter per l’eliminazione patita in Europa quasi una settimana fa esatta al ‘Civitas Metropolitano’ contro l’Atletico Madrid, con la formazione di Diego Simeone uscita vincitrice dalla lotteria dei calci di rigore.

Alexis Sanchez, Davy Klaassen e Lautaro Martinez. Questi i tre nerazzurri che hanno clamorosamente fallito dagli undici metri, consegnando così ai ‘Colchoneros’ il pass per i quarti di finale della competizione, fase in cui gli spagnoli troveranno i rivali del Borussia Dortmund nel doppio confronto in programma a metà aprile. All’Inter, quindi, non resta far altro che concentrarsi solo ed esclusivamente sul finale di campionato.

Quattordici, al momento, i punti di distacco tra i nerazzurri e il Milan, fermi in seconda posizione a quota 62. Notevole il margine che vi è al momento tra le due formazioni, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche in termini di classifica, con la squadra guidata da Simone Inzaghi che può ora permettersi di chiudere definitivamente la pratica Scudetto senza alcun tipo di assillo.

La stagione del club meneghino, uscito prematuramente anche dalla Coppa Italia (anche in quel caso agli ottavi della competizione, ma ai tempi supplementari col Bologna) può dunque considerarsi già terminata. Ne è dello stesso avviso anche Lele Adani.

Adani: “La stagione dell’Inter è finita mercoledì, nel momento in cui i nerazzurri sono usciti dall’Europa”

Lele Adani, ex difensore dell’Inter ora in vesti di opinionista sportivo, una volta intervenuto dagli studi de ‘La Domenica Sportiva’, ha fatto il punto sul finale di stagione che attende i nerazzurri, rivolgendo inoltre un pensiero all’eliminazione giunta soltanto una settimana fa in Champions per mano dell’Atletico Madrid.

“L’Inter è uscita dalla Champions League lo scorso mercoledì, è quello il momento in cui si è conclusa la stagione dei nerazzurri” – esordisce. “La squadra di Inzaghi gestirà ora con la massima professionalità la voglia di tornare a trionfare in Italia il prima possibile, vincerà lo Scudetto e non avrà alcun problema da qui alla fine nel prendere parte alla prossima edizione di Champions” – spiega.

“Va soltanto capito con quante giornate d’anticipo l’Inter vincerà il suo 20esimo Scudetto. La miglior squadra in Italia è ancora parecchio lontana dall’essere la migliore anche in Europa. Dico questo perché ce ne sono 4 o 5 più forti, però si può recriminare. I nerazzurri avrebbero potuto fare più di un gol all’andata contro l’Atletico Madrid” – conclude.