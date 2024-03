Già assegnato il ventunesimo scudetto: Juve ko. E l’Inter…

Il pari contro il Napoli non cambia la sostanza delle cose, i nerazzurri non vogliono di certo fermarsi alla seconda stella. Bianconeri subito ko secondo gli esperti

Si è concluso con un ‘misero’ 1-1 l’ultimo match disputato dall’Inter prima di questa sosta per le Nazionali, con la formazione di Simone Inzaghi portatasi in vantaggio sui ‘partenopei’ (bravi poi a riacciuffare la parità nei 10′ finali di gara grazie al colpo di testa dell’ex di turno Juan Jesus) poco prima della fine del primo tempo con la rete di Matteo Darmian.

Buona, nel complesso, la prestazione offerta dai nerazzurri, ora a +14 sul Milan e a +17 sulla Juventus a nove giornate dalla fine del campionato. Pratica Scudetto che, scaramanzie a parte, s’ha da considerarsi praticamente chiusa. Lautaro e compagni, complice la fresca eliminazione dalla Champions e il vantaggio significativo su rossoneri e bianconeri, possono infatti permettersi di concentrarsi soltanto sulla Serie A senza alcun tipo di assillo. Resta, infatti, soltanto da campire con quanti turni d’anticipo la formazione vicecampione d’Europa in carica riuscirà ad alzare al cielo il suo 20esimo Scudetto. Secondo i bookmakers, però, il club meneghino non si fermerà di certo alla seconda stella.

L’Inter ha dimostrato con i fatti di essere, per distacco, non soltanto la miglior squadra attualmente in circolazione in Italia, ma anche una delle più competitive in tutta Europa. A testimoniarlo i 71 gol realizzati in appena 29 giornate di campionato e le sole 14 reti incassate. Numeri, questi, che son valsi ai nerazzurri il miglior attacco e la miglior difesa nei top 5 campionati europei. Attenzione che si sposta quindi verso la prossima stagione.

Inter Campione d’Italia anche nella stagione 2024-25: lo dicono i bookmakers

Qualsiasi piattaforma di scommesse sportive è convinta del fatto che l’Inter alzerà al cielo lo Scudetto anche nella prossima stagione.

Restano, infatti, i nerazzurri i grandi favoriti, con la formazione di Simone Inzaghi quotata in questo momento a 1,52 su Planetwin365, molto meno rispetto alla Juventus, ormai a secco dalla regular season 2019-20 e data a 3,25 su Goldbet e Better. Al terzo posto troviamo, invece, il Milan, che a sua volta paga 5 volte la posta. Molto più lontani, infine, Napoli e Roma, date rispettivamente a 12 e 15. Giallorossi che, a differenza dei ‘partenopei’ (proclamatisi Campioni d’Italia soltanto nella passata annata), non trionfano nel massimo campionato italiano dalla stagione 2000-01, quando c’era ancora Fabio Capello alla guida tecnica del club capitolino.