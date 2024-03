Acerbi nei guai: maxi squalifica e “sanzione dell’Inter”

L’avvocato ha poi ricordato che in passato ha difeso un calciatore che giocava nelle riserve di una squadra di Premier accusato di aver usato frasi razziste dopo uno scontro di gioco. “C’è stato questo procedimento presso lo stadio di Wembley, dove ha sede la federazione inglese, alla presenza mia, di chi aveva accusato il calciatore e di tre giudici, uno dei quali era un ex giocatore inglese di colore”. Proprio l’ex calciatore inglese di colore, secondo Cascella, in quell’occasione affermò di aver giocato con calciatori italiani, sottolineandone l’abitudine di interloquire in campo tramite parolacce e offese. “Il processo durò otto ore, si riguardarono le immagini dell’accaduto, e non c’era nulla che potesse far pensare a un astio tra i due giocatori. Molto spesso, in quel contesto, può scappare la parolaccia oppure ci possono essere fraintendimenti…“, ha aggiunto l’avvocato. Riduzione dei compensi: la risposta nerazzurra

Cascella ha poi ipotizzato che Acerbi potrebbe anche subire sanzioni da parte dell’Inter. Questo perché all’interno dei regolamenti comportamentali dei club di serie A ci sono sempre norme bene precise da rispettare, con pene definite in caso di trasgressione. “Nell’ambito dei doveri generali previsti dal contratto collettivo potrebbero esserci delle sanzioni o multe per comportamenti non corretti“.

In passato, l’avvocato ha anche difeso dei calciatori che avevano avuto una semplice espulsione con due giornate di squalifica poi multati dal club per il danno procurato alla squadra. “Mi ricordo un Milan-Fiorentina in cui avevo assistito un giocatore rossonero che era stato espulso, con gli avversari che in vantaggio numerico aveva pareggiato. Il Milan chiese una sanzione nei confronti del calciatore stesso, reo di aver provocato il pareggio“.

L’Inter potrebbe dunque chiedere una riduzione dei compensi ad Acerbi. Ovviamente in relazione al periodo legato alla squalifica. Questa è l’ipotesi del legale. Ma per Acerbi i guai non dovrebbero comunque limitarsi al contesto economico. C’è in gioco la rispettabilità. Che è molto più importante.