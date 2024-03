Conferme totali su Kim: come può prenderlo l’Inter

Il sud-coreano è una riserva al Bayern Monaco, che l’estate scorsa pagò la clausola da 50 milioni di euro. La formula del possibile affare

Kim-Inter, la notizia di Interlive.it dello scorso 18 marzo ha trovato conferme questa mattina.

Riserva al Bayern, perché può entrare in scena l’Inter: questo il titolo del pezzo uscito sul nostro sito quattro giorni fa. ‘La Gazzetta dello Sport’ parla addirittura di ‘sogno’ Kim per i nerazzurri, alle prese con la burrascosa vicenda Acerbi. Un nuovo centrale serviva già prima, figurarsi in caso di maxi squalifica e probabile risoluzione del contratto del difensore lombardo.

Kim ‘alla Lukaku’, ovvero in prestito oneroso con contributo al pagamento di parte dell’ingaggio. Il quotidiano milanese avanza questa possibilità, del resto il club di Zhang non potrebbe fare un grosso investimento per il cartellino del sud-coreano, pilastro del Napoli scudettato e costato al Bayern circa 50 milioni di euro, ovvero il prezzo della clausola rescissoria. Gli ottimi, anzi eccellenti rapporti tra le due società potrebbero favorire l’operazione. Oggi Kim è solo un’idea, anche perché bisognerà capire se i bavaresi possano o meno aprire alla cessione – per giunta in prestito – di un calciatore pagato così tanto appena un anno fa. Questo dipenderà poi anche dal nome del nuovo allenatore. Nel caso volesse puntare su Kim, allora a quel punto l’Inter avrebbe zero chance.