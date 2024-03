Da Pavard a Bisseck: 50 milioni, l’Inter fa cassa

Bisseck sta trovando spazio crescente in squadra, a discapito di Pavard: Inzaghi si fida del tedesco, anche se la sua maturazione non è completa

Il pareggio del Napoli su calcio d’angolo, del match di domenica 17 marzo, è dipeso da un errore di Yann Bisseck. Il giovane difensore avrebbe dovuto coprire il secondo palo, ma si era lasciato attrarre della calca a centro area, dimenticandosi del tutto Juan Jesus. Per il resto della gara, Bisseck si è fatto rispettare, con interventi energici e belle uscite palla al piede.

Difensivamente è ancora poco pulito, ma ci sta. Acerbi e de Vrij gli indicano spesso la posizione da occupare in fase di attesa e cercano di supportarlo quando rientra in ritardo. Il ragazzo impara velocemente: nelle prime uscite era parecchio più grezzo.

Proprio contro il Napoli, il tedesco è entrato a inizio secondo tempo al posto di Pavard, sostituito perché ammonito e, a detta di Inzaghi, non perché stanco dopo la trasferta di Madrid, dove l’errore difensivo che ha portato al goal del pareggio dei Colchoneros è stato il suo.

Non è certo un reato di lesa maestà riconoscere che Pavard abbia giocato male contro il Genoa, l’Atletico e il Napoli e che Bisseck è entrato benissimo (il tedesco aveva fatto bene anche a Bologna: suo il goal vittoria). Ciononostante non è possibile paragonare i due calciatori. Molti tifosi, di pancia, vorrebbero però che il ventitreenne di Colonia avesse ancora più spazio in campo, specie dopo le due reti segnate in campionato.

Il club si è accorto che Bisseck sta crescendo molto bene, ma non ha intenzione di lanciarlo definitivamente togliendo spazio a Pavard. Eppure, in estate, soprattutto in caso di necessità, l’Inter potrebbe anche prendere in considerazione il sacrificio in difesa del suo giocatore più importante.

Pavard, che ha sempre un mercato importante a livello internazionale, è stato pagato sui 30 milioni, e servirebbe una proposta di almeno 50 milioni per far vacillare il club. Il francese piacerebbe al Chelsea ma anche al Manchester United, che lo ha cercato anche l’estate scorsa.

50 milioni per Pavard: l’Inter riparte da Bisseck

Dopo l’errore in Champions, è sorta una strana ossessione da parte di alcuni tifosi dell’Inter su Pavard. Contro il Napoli, nonostante l’ammonizione e qualche incertezza, ha giocato bene. E l’Inter, dopo la sua uscita, ha rivelato molto meno equilibrio. Chi crede che Bisseck possa rimpiazzarlo senza problemi si sbaglia oppure sa di compiere una propaganda assurda.

Ma con i tifosi funziona sempre così. Il dispiacere per l’errore in Champions ha fatto rimontare una sorta di rammarico per i 30 milioni pagati quest’estate, specie in relazione al fatto che non si sia investito su una punta di livello. E così c’è chi dimentica tutte le ottime prestazioni che il francese ha collezionato finora.

Per il resto, Bisseck promette benissimo e ha già dimostrato personalità. Non teme i grandi palcoscenici e ha voglia di mettersi in mostra. Ha saputo sfruttare le sue occasioni e ora un giocatore di cui Inzaghi può fidarsi.

A inizio stagione nessuno avrebbe vissuto con tranquillità un cambio a fine primo tempo Pavard-Bisseck. Ma il tedesco ha fatto in modo di inserirsi nel migliore dei modi in squadra, offrendo a Inzaghi ciò che non può dargli nessun altro: fisicità e intraprendenza palla al piede.

Finora Inzaghi ha sempre usato Bisseck sul centro-destra. Ma il tedesco è un ambidestro che gioca preferibilmente sul centro-sinistra: è stato preso come riserva di Bastoni. Anche per questo il ragazzo può essere assai utile come ricambio: è un vero e proprio jolly. In Danimarca, qualche volta, giocava anche come mediano.