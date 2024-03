Correa e 25 milioni: così l’Inter mette ko il Milan

L’attaccante argentino destinato a far rientro ad Appiano in estate. Questo lo scenario a sorpresa che può permettere ai nerazzurri di liberarsi dell’ex Lazio in via definitiva

Joaquin Correa, proprio come accaduto nelle due annate trascorse a Milano, si sta rendendo protagonista di una pessima stagione anche a difesa dei colori dell’Olympique Marsiglia, club che lo ha accolto nella passata estate a mezzo di un’operazione imbastita con l’Inter in prestito con diritto, che potrebbe tramutarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

La formazione francese è infatti tenuta a esercitare l’opzione per il riscatto dell’argentino in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions, con Aubameyang e compagni distanti in questo momento di 7 punti dal Monaco (fermo in terza posizione a quota 46, piazzamento in grado di garantire l’accesso automatico in Europa).

15 presenze, 10 di queste in campionato, 0 gol e 0 assist. È questo ciò che recita attualmente la tabella di marcia del classe ’94, destinato quindi a far rientro in estate (l’alternativa è quella che il Marsiglia si proclami vincitrice dell’Europa League, trofeo anch’esso in grado di far accedere direttamente alla massima competizione europea).

Complice l’accordo in scadenza a giugno 2025, e il deludente rendimento riservato dal calciatore nel momento in cui rimasto a difesa dei colori dell’Inter nelle scorse due stagioni, il club meneghino farà di tutto pur di liberarsi – questa volta in via definitiva – del ‘Tucu’, pedina che potrebbe anche finire per rientrare in uno scambio a sorpresa col Torino, club tra le cui file figura il nome di Alessandro Buongiorno, profilo particolarmente apprezzato sia dai nerazzurri che dal Milan.

25 milioni più Correa: l’Inter può provarci così in estate per Buongiorno

Al di là della permanenza di Acerbi – difensore in forte età avanzata, in scadenza nel 2025 e al centro della faccenda che l’ha visto protagonista in negativo nella seconda frazione di Inter-Napoli dello scorso 17 marzo – il club meneghino è a caccia di un nuovo centrale di difesa per la prossima stagione.

Kim Min-jae a parte, profilo da considerarsi il vero sogno del club meneghino in quel reparto, resta quello di Alessandro Buongiorno uno dei principali nomi finiti sul taccuino di Marotta e Ausilio, calciatore per cui l’intera dirigenza interista potrebbe provare a imbastire una trattativa in stile Frattesi, ossia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. In aggiunta, l’Inter potrebbe provare a inserire anche il cartellino di Joaquin Correa, tenendo conto del fatto che il Torino valuta il proprio Capitano non meno di 35 milioni di euro.

Quali i possibili ostacoli di questa eventuale operazione di mercato? Se non altro lo stipendio del classe ’94, che da quando approdato a Milano ha sempre potuto contare su una somma di denaro pari a 3,5 milioni di euro a stagione.