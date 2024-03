Lautaro a Madrid: affare senza senso e rivolta degli interisti

Il ‘Toro’ di Bahia Blanca, ora vicino all’accordo definitivo per il rinnovo con l’Inter, al centro di nuovi rumors di mercato

La dirigenza interista è fiduciosa di chiudere quanto prima per il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez, legato quest’oggi al club meneghino da un accordo valido sino a giugno 2026.

A rasserenare gli animi ci ha pensato Beppe Marotta in prima persona, con l’AD nerazzurro che si è così espresso sul rinnovo dell’argentino nel pre gara di Inter-Napoli: “Concluderemo sicuramente questa trattativa entro la fine del campionato. Il rallentamento che c’è stato è dovuto soltanto ai numerosi impegni disputati sul campo negli ultimi mesi, ma il rapporto col calciatore e col suo agente è splendido. Non si può che arrivare a un accordo”.

Grandi passi in avanti, poi, ci sono stati anche e soprattutto grazie all’incontro tenutosi all’incirca una settimana fa a Madrid tra la dirigenza dell’Inter e il rappresentante di Lautaro, nonché Alejandro Camano. L’attuale numero 10 e Capitano del club meneghino va verso un’intesa coi nerazzurri sino a giugno 2029, con tanto d’innalzamento dell’ingaggio del classe ’97 che dovrebbe così passare dai 6 milioni netti attualmente percepiti dall’argentino ai 10 milioni di euro, bonus inclusi (proprio come richiesto dal diretto interessato).

Nel frattempo, però, pesanti voci di mercato (che non fanno affatto piacere ai nerazzurri) sono incorse in questi ultimi giorni direttamente dalla Spagna, con un club di Liga apparentemente pronto a riporre in estate sul tavolo della formazione vicecampione d’Europa in carica un’offerta che ha a che fare proprio con l’ex Racing Club.

Soldi più Morata: Atletico Madrid pronto a provarci così in estate per Lautaro Martinez

Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, provenienti in questo caso direttamente dalla Spagna, l’Atletico Madrid è pronto a ingolosire, se così si può dire, l’Inter in estate con un’offerta in soldi più il cartellino di Alvaro Morata in cambio di Lautaro Martinez.

L’attaccante spagnolo, attualmente valutato sui 25 milioni di euro, è un profilo che particolarmente apprezzato dai nerazzurri, a testimoniarlo il grande interesse riposto dal tecnico Simone Inzaghi sul classe ’92 soltanto nella scorsa finestra di calciomercato estiva. Chiaro, però, che questa è una proposta che, verosimilmente, non spingerebbe mai e poi mai il club meneghino a prendere in considerazione la cessione del proprio Capitano a queste condizioni.

In alternativa, in caso di sì a questa eventuale trattativa, sarebbero i tifosi interisti i primi a farsi sentire dalle parti di ‘Viale della Liberazione’, visto e considerato che Lautaro Martinez era e resta uno dei migliori, se non il migliore, calciatori ad oggi presenti nella rosa nerazzurra.