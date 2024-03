“Lautaro-Haaland insieme”: l’annuncio che fa ‘tremare’ gli interisti

Il ‘Toro’ di Bahia Blanca, con all’attivo 26 reti in stagione, paragonato a uno dei più storici centravanti di A. Ecco di chi si tratta

Lautaro Martinez ha ancora in mente quell’errore dal dischetto che, per certi versi, è costata all’Inter l’eliminazione dalla Champions League, con la formazione di Simone Inzaghi che aveva già fallito due rigori su quattro.

Alexis Sanchez e Davy Klaassen sono infatti venuti meno dagli undici metri, proprio come capitato anche al Capitano nerazzurro qualche istante dopo. Poco importa, Lautaro e tutta l’Inter devono ora ripartire, col ‘Toro’ di Bahia Blanca protagonista anche in quest’annata di una splendida stagione.

Già 26, di fatto, le reti realizzate dal classe ’97, capace inoltre di mettere a referto 5 assist. Difficile dire a chi somigli oggigiorno l’attuale numero 10 nerazzurro per caratteristiche. Claudio Marchisio, soli pochi mesi fa, aveva paragonato l’ex Racing Club a Gonzalo Higuain mentre, a essersi esposto sull’argomento a distanza di un po’ di tempo, ci ha pensato Igor Protti, storico centravanti di Lazio e Bari che oltre ad aver parlato delle proprie somiglianze con Lautaro, ha affermato un’altra cosa piuttosto interessante.

Protti a Tv Play: “Lautaro paragonato a me. Futuro? Sarebbe bello vederlo giocare con Haaland”

Una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play, Igor Protti ha avuto tempo e modo di soffermarsi su Lautaro Martinez rivolgendo, inoltre, un pensiero a Erling Haaland. Queste, di fatto, le dichiarazioni rilasciate dall’ex attaccante di nazionalità italiana:

“Ogni calciatore ha le sue caratteristiche, sia chiaro. Però, dico solo che qualche anno fa un giornalista mi ha fermato dicendomi ‘Igor, guardo Lautaro e mi ricorda te’. Attenzione, non voglio che ora la gente pensi che sia stato io in prima persona a paragonarmi all’argentino, calciatore per cui nutro massimo rispetto e che sta facendo grandissime cose anche in questa stagione. L’unica cosa che mi sento di dire è che io mi fido del parere di questo giornalista. Lui e Haaland assieme? Formerebbero una coppia d’attacco perfetta, sarebbe bello vederli giocare l’uno al fianco dell’altro”.