Un membro della formazione di Inzaghi è stato, recentemente, paragonato al ‘Pipita’. Il ‘complimento’ giunge direttamente da un ex compagno dell’argentino

L’Inter vince e convince anche in quel dell’Olimpico. I nerazzurri sono riusciti a portarsi a +4 sulla Juventus grazie al successo giunto nella serata di domenica contro la Lazio di Maurizio Sarri dove ad aver aperto le danze è stato il solito Lautaro, un Lautaro recentemente paragonato a Gonzalo Higuain.

Grazie alla rete siglata contro i biancocelesti, con tanto di dedica nei confronti del proprio paese (recentemente colpito da una vera e propria tragedia), il ‘Toro’ di Bahia Blanca – autore di 29 reti in quest’anno solare – è riuscito a mettere la freccia anche su due leggende nerazzurre come Christian Vieri e Diego Milito, fermi a 28.

“A me Lautaro ricorda sempre di più Gonzalo Higuain”. Così Claudio Marchisio, ex calciatore che ha condiviso la maglia della Juventus con Higuain nelle stagioni 2016-17 e 2017-18 e quest’oggi opinionista sportivo, è uscito allo scoperto su Threads (nuovo social network sviluppato da Meta) celebrando pubblicamente il numero 10 nerazzurro che, in realtà, ha ben poco a livello di analogie col ‘Pipita’.

Trattasi, infatti, di due centravanti completamente differenti tra loro e che come unica caratteristica possiedono quella di collaborare entrambi alla manovra offensiva della propria squadra. Due grandi attaccanti dotati di un ottimo senso del gol, chi più chi meno, ed entrambi molto tecnici (l’ex Juve ancor di più del ‘Toro’). Un’altra differenza è quella che Higuain, una volta passato dal Napoli alla ‘Vecchia Signora’ per 94,7 milioni di euro, è venuto a costare molto più ai bianconeri rispetto a quanto non sia stato pagato Lautaro dall’Inter.

L’Inter si gode Lautaro, costato praticamente 1/4 di Higuain

25 milioni di euro. È questa la cifra con cui i nerazzurri sono riusciti a strappare Lautaro Martinez al Racing Club nella primavera del 2018. Tutto questo tenendo conto del blitz attuato da Piero Ausilio, andato poi a buon fine.

IL DS nerazzurro, infatti, è riuscito nell’intento di sottrarre il ‘Toro’ di Bahia Blanca all’Atletico Madrid, prossima avversaria dell’Inter agli ottavi di Champions, proprio nel momento in cui Diego Simeone e il resto del suo staff tecnico erano letteralmente ad un passo dal mettere definitivamente le mani sul classe ’97, promesso sposo dei ‘Colchoneros’.

Un’operazione che potrebbe tranquillamente essere definita ‘l’affare del secolo’, visto e considerato il tipo di contributo che l’attuale Capitano nerazzurro sta continuando a fornire in favore del club quest’oggi presieduto da Steven Zhang, pronto a blindare il proprio numero 10 a mezzo di un rinnovo di contratto valido sino a giugno 2028.

Pagato 1/4 rispetto alla cifra per cui è stato acquistato Gonzalo Higuain in passato dalla Juventus, Lautaro Martinez sta continuando a trascinare la propria squadra verso la conquista di uno Scudetto, che manca ormai dalla stagione 2020-21, a suon di gol e assist. A testimoniarlo le 17 reti realizzate in stagione dall’argentino, 15 di queste in campionato.