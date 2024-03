Raspadori all’Inter: spunta lo scambio alla pari

L’ex Sassuolo, autore di 5 gol e 3 assist in stagione, potrebbe finire per separarsi dai ‘partenopei’ in estate. Svelato lo scenario che rischia di coinvolgere anche i nerazzurri

Giacomo Raspadori, al suo approdo in terra campana (materializzatosi nell’estate 2022), ha indubbiamente rappresentato una delle più importanti pedine a disposizione di Luciano Spalletti, tecnico ora a difesa dei colori della Nazionale Italiana di Calcio, nonostante non fosse un titolare nell’undici di partenza dei ‘partenopei’ e lo stesso sta accadendo in questa stagione.

Sedici, di fatto, i gettoni raccolti dal 1′ in quest’annata dal classe ’00, passato dal Sassuolo al Napoli per 5 milioni di euro più 25 di bonus, cifra più che significativa. Buono, nel complesso, l’apporto fornito al fianco della formazione ora guidata dal tecnico Francesco Calzona dall’attaccante 24enne, che ad ogni modo potrebbe – proprio come Victor Osimhen, finito da diversi mesi sul taccuino del Psg come idea per il dopo Mbappe (chiamato all’addio a zero a giugno) – finire per porgere i propri saluti in estate alla società attualmente presieduta da Aurelio De Laurentiis.

L’Inter uno di quei club che avrebbe già incominciato a sondare il terreno per Raspadori. I nerazzurri restano, infatti, alla ricerca di una seconda punta che possa consentire, a partire dal prossimo anno, di concedere un po’ di fiato di tanto in tanto al proprio Capitano Lautaro Martinez. Nasce da qui, dunque, il timido interesse riposto dal club meneghino nei confronti di Raspadori, finito sul taccuino del club meneghino proprio come Albert Gudmundsson, con la differenza che l’ex Sassuolo potrebbe anche finire per trovarsi coinvolto in uno scambio con un suo vecchio compagno di squadra, ora a difesa dei colori del club di ‘Viale della Liberazione’.

Raspadori in cambio di Frattesi: possono provarci gli agenti, l’Inter e ADL direbbero di no

Intermediari vicini all’Inter e al Napoli potrebbero provare a dar vita a un eventuale scambio con dentro Giacomo Raspadori e Davide Frattesi. A riferirlo il portale ‘Ultimecalcionapoli.it’.

Una presunta operazione, questa, che in verità s’ha da considerarsi praticamente impossibile. In primis per via della volontà nutrita dai nerazzurri, quella di puntare forte su Davide Frattesi (sbarcato in estate a Milano a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2028), ma anche tenendo conto della posizione di Aurelio De Laurentiis, attuale patron del club ‘partenopeo’ che mai e poi mai accetterebbe di cedere un proprio tesserato (del calibro di Raspadori tra l’altro) a una diretta concorrente come l’Inter, a maggior ragione dopo la vicenda Zielinski, ormai promesso sposo del club meneghino. Il centrocampista polacco è infatti pronto a sposare questo nuovo progetto grazie a un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro netti a stagione.