Esplode anche il ‘caso’ Thuram: “Occasione persa”

Non viene risparmiato dalle critiche neppure Thuram dopo la sconfitta della Francia in amichevole, per ‘L’Equipe’ non ha convinto ed avrebbe meritato una pesante bocciatura

Una stagione da incorniciare anche per lui, come il collega di reparto Lautaro Martinez, fino a questo momento alla sua primissima annata con indosso la maglia dell’Inter. Nulla sarebbe potuto andare meglio di come sta attualmente dimostrando Marcus Thuram, centravanti francese giunto a parametro zero la scorsa estate dal Borussia Monchengladbach con una serie di responsabilità notevoli dovendo fungere da erede di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko.

Pur avendo qualità e caratteristiche a sé, il calciatore non ha fatto rimpiangere né l’uno né l’altro. Complice non soltanto una voglia di essere protagonista con gol e assist da favola, ma anche per la spiccata propensione al recupero del pallone in fase di non possesso, la protettività, il gioco di gambe e la rapidità nei movimenti. Insomma, nel complesso il suo arrivo è stato davvero un affare e l’Inter potrà contare su di lui per molto altro tempo ancora. Puntando a risultati sul campo sempre più convincenti.

Eppure, tutto quel che Thuram ha fatto vedere in nerazzurro non è il riflesso o la diretta connessione con le occasioni che ha a disposizione quando gioca per la Nazionale Francese di Didier Deschamps. Soprattutto nell’ultima uscita ufficiale, l’amichevole giocata e persa contro la Germania di altri wonderkids in ascesa come Wirtz e Musiala. Lì qualcosa non ha funzionato, per i diretti favoriti transalpini alla vittoria della prossima edizione dell’Europeo.

Francia ko e Thuram nell’occhio del ciclone, critiche da 3 in pagella

La prova dei ‘Bleus’ non è stata tanto fumosa e non ha mostrato particolari lacune tattiche, ma per i colleghi de ‘L’Equipe’ una sconfitta tanto bruciante con due reti di scarto rappresenta pur sempre un nodo che fa testo nelle anticipazioni a quello che potrebbe essere un faccia-a-faccia nella prossima competizione internazionale in programma in estate.

Ad aver steccato la propria occasione è stato soprattutto il centravanti dell’Inter, schierato dal primo minuto di gioco al fianco di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Nei sessanta minuti disputati prima della sostituzione in favore di Olivier Giroud, è sembrato spento e poco partecipativo. Complice una meccanica di gioco non sempre fluida che potesse passare dai suoi piedi. E anche quando quel pallone ghiotto da poter depositare in rete è arrivato, non è stato sfruttato a dovere. Per questo in Francia parlano di ‘occasione fallita‘ e il 3 depositato in pagella dimostra la pesantezza delle critiche piovutegli addosso. Nulla su cui dover fare troppo affidamento, però. Le occasioni di rifarsi saranno altre e in palcoscenici decisamente più prestigiosi. Soltanto questione di tempo per Thuram.