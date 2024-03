“Il Mostro” che fa impazzire l’Inter: affare clamoroso col Barcellona

Dall’Inghilterra: anche i nerazzurri interessati al grande talento dei blaugrana nel cui contratto è presente una clausola da 400 milioni di euro

Il calciomercato di Inter e Barcellona ha spesso percorso la stessa strada. Da Ronaldo, strappato ai blaugrana pagando la clausola da 50 miliardi, a Eto’o-Ibrahimovic, passando per quello sfiorato – ma nemmeno troppo – con protagonista Lautaro Martinez. Fino al prossimo…

Difficile che possa essere portato a termine, ma va registrato l’interesse del club nerazzurro per uno dei (tanti) talenti emergenti del club blaugrana. Parliamo di Mikayil Faye, difensore senegalese di diciannove anni in orbita prima squadra di Xavi e pagato ben 5 milioni nell’estate scorsa. A conferma che il Barça crede molto nelle qualità e, soprattutto, nel potenziale del classe 2004 africano. Nel contratto che scade nel 2027, tanto per dire, è presente una clausola di ben 400 milioni di euro.

Stando alle indiscrezioni del ‘Daily Mail’, anche la società di Zhang è sulle tracce di Faye, il quale appena tre giorni fa ha già esordito in Nazionale maggiore andando subito a segno. Con un missile mancino dai 30 metri ha messo la palla sotto al set, portando il Senegal sul due a zero. L’amichevole contro il Gabon è stata poi vinta 3-0 dalla formazione del Ct Cisse.

Barcelona talent Mikayil Faye (19) scores an absolute 𝑩𝑬𝑳𝑻𝑬𝑹 on his Senegal debut 🚀🥵 🎥 @unfauxrebeu pic.twitter.com/2BDHzZQBkP — 433 (@433) March 23, 2024

Faye ‘Il Mostro’: obiettivo quasi impossibile per l’Inter

Faye è cresciuto nell’Academy del Diambars, per poi approdare in Europa. Precisamente in Croazia, al Kustosija. Da lì lo ha preso il Barcellona, il quale lo ha prontamente inserito nella squadra Atletic che milita in terza serie. Ma il ragazzo ha scalato presto le gerarchie, arrivando ad allenarsi con Lewandowski e compagni. L’8 marzo scorso ha visto dalla panchina la gara di Liga contro il Mallorca vinta 1-0 dai catalani.

Faye è soprannominato ‘Il Mostro’ vista la sua grande forza fisica. È quasi un metro e novanta di altezza, ma ad essa abbina una tecnica molto elevata. Chiaramente per l’Inter sarebbe complicatissimo strapparlo via a Laporta, sia per questioni di prezzo – a gennaio sono state rifiutate offerte intorno ai 15 milioni – sia soprattutto per ragioni di concorrenza.

The Day Mikayil Faye nearly recreated the Usual Messi Freekick Goal. Can he be the Pirlo of this generation?🥹🔥🔥pic.twitter.com/1LsDQiH5Bg — 𝐒𝐀𝐌𝐔𝐄𝐋 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 ⚽️ (@Samuel_Black_DE) March 23, 2024

Il talento africano, infatti, fa gola a mezza Europa, specie ai club di Premier League he hanno come noto un potenziale economico decisamente maggiore di quello interista e, in generale, delle big di Serie A.