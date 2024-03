Infortuni Sommer e de Vrij: esiti UFFICIALI degli esami

Entrambi i calciatori dell’Inter si sono infortunati con le rispettive Nazionali. Ecco tutti i dettagli

Sono usciti l’esiti degli esami strumentali a cui si sono sottoposti Yann Sommer e Stefan de Vrij. Il difensore olandese si è fatto male in allenamento con l’Olanda, il portiere alla mezz’ora della sfida di sabato scorso tra Svizzera e Danimarca. Entrambi sono già tornati a Milano.

L’Inter fa sapere che Sommer ha subito una “Distorsione della caviglia destra da valutare giorno dopo giorno”, mentre de Vrij un “risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra che sarà rivalutato tra qualche giorno”.

Per Sommer sospiro di sollievo. La distorsione è lieve e, quindi, potrebbe recuperare addirittura per il match con l’Empoli in programma lunedì di Pasquetta al ‘Meazza’. De Vrij, invece, proverà a rientrare nella sfida successiva con l’Udinese, altrimenti col Cagliari.