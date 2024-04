Calhanoglu esplosivo: il post su Ig al sapore di ‘vendetta’ sul Milan

Il centrocampista turco, passato da una sponda all’altra di Milano nell’estate del 2021, può finalmente godersi il suo primo Scudetto in maglia Inter

È cambiata radicalmente la vita di Hakan Calhanoglu in questi ultimi anni, col classe ’94 passato dal Milan all’Inter due stagioni e mezzo fa. Un’operazione, questa, fortemente voluta da Simone Inzaghi, tecnico che ha accolto il forte centrocampista turco alla propria corte a parametro zero ridisegnandoli da lì in poi un ruolo totalmente nuovo.

L’ex Bayer Leverkusen ha infatti aumentato i giri del proprio motore nel momento in cui passato in cabina di regia, senza venir meno anche in zona gol, c’è da dirlo. Già 13 le reti realizzate in stagione dall’attuale numero 20 nerazzurro, in grado di fornire anche 3 assist al servizio dei propri compagni. Cinque, invece, i trofei conquistati in maglia Inter, per essere più precisi 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppa Italia, in attesa naturalmente del 20esimo Scudetto ormai blindato nella serata di ieri dal club meneghino.

Calhanoglu, ricoperto negli ultimi anni da una marea di insulti rivoltigli direttamente dalla tifoseria rossonera, può finalmente esultare per questo grande traguardo raggiunto assieme ai nerazzurri. Comprensibile la gioia del centrocampista 30enne, uscito allo scoperto anche via social nelle scorse ore.

Calhanoglu dopo la vittoria dello Scudetto: “Sempre calmo e paziente, finalmente sono stato premiato”

Hakan Calhanoglu si è finalmente preso una grande e personale rivincita sulla tifoseria rossonera. Il centrocampista turco, dopo la conquista dello Scudetto con l’Inter (il primo da quando approdato in Italia), ha infatti pubblicato una foto sul proprio account Instagram che lo ritrae dinanzi al Duomo di Milano con tanto di accompagnata didascalia.

“Sempre calmo, sempre paziente, sempre concentrato e ora premiato. Finalmente ho raccolto i frutti del duro lavoro. Forza Inter”. Questa è la dicitura apparsa sotto il post rilasciato direttamente dall’ex Milan, riuscito una volta per tutte a ‘togliersi qualche sassolino dalla scarpa’. In foto, alle spalle del classe ’94, compaiono naturalmente i sostenitori del ‘Diavolo’, con tanto di striscioni con su scritto “serpente”, “traditore”, “clown”, insulti rivolti negli ultimi anni nei confronti di Calhanoglu direttamente da parte dei tifosi rossoneri.

Esponenziale, per il resto, la crescita avuta dal metronomo turco negli ultimi mesi, diventato ora come ora uno dei centrocampisti più forti in tutta Europa. A testimoniarlo le innumerevoli giocate di qualità messe in mostra dal diretto interessato in questa prima parte e mezzo di stagione, ma anche nel finale della scorsa regular season.