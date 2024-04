Squalifica Dumfries: decisione UFFICIALE del Giudice Sportivo

Arrivato il responso sul difensore olandese, protagonista in negativo nel finale di gara di un episodio che ha visto coinvolti l’attuale numero 2 nerazzurro e Theo Hernandez

Si sono accesi gli animi di alcuni calciatori presenti in campo negli istanti finali di Milan-Inter, derby della Madonnina valevole questa volta per la 33esima giornata del campionato di Serie A che ha sancito in maniera aritmetica il trionfo della formazione attualmente guidata da Simone Inzaghi, proclamatasi Campione d’Italia per la 20esima volta nella sua storia.

A prendersi la scena nel finale sono stati, per l’appunto, l’attuale numero 2 nerazzurro e Theo Hernandez, arrivati entrambi alle mani. Un episodio, questo, che è costato il cartellino rosso ai due calciatori. Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di 10.000,00 all’indirizzo di Denzel Dumfries “per avere, al 48′ del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo”.

Questa, in tal senso, la decisione riservata dal Giudice Sportivo nei confronti del laterale olandese, costretto a restare ai box per una giornata proprio come l’ex Real Madrid “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Undicesima sanzione)”. Chi verrà invece fermato per due turni è Davide Calabria “per avere, al 51′ del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un giocatore della squadra avversaria”.