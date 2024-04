Ausilio punge: “Mai nascosti, a differenza di altri”. Poi ufficializza due acquisti

Il Ds dell’Inter esalta Inzaghi per la vittoria dello Scudetto: “Ha fatto qualcosa di straordinario”

“C’è stata grande disponibilità fin dall’inizio. Inzaghi ricorda il lavoro iniziato in Giappone e i ragazzi sono partiti con un obiettivo in testa, che era quello di vincere la seconda stella prima del Milan“. Così Ausilio a ‘Pressing’ dopo la vittoria del derby e dello Scudetto.

Il Ds si è tolto i sassolini dalle scarpe lanciando una bella frecciata ai rivali: “Non ci siamo mai nascosti, a differenza di altri che hanno giocato su più tavoli, parlando di qualificazione in Champions. Ci sentivamo forti, ma allo stesso tempo siamo stati umili. La squadra sapevamo fosse fatta coi giocatori giusti, gli anziani hanno aiutato i nuovi. Lo chef è stato il mister, che ha fatto qualcosa di strepitoso. Ce la godiamo, sapendo che c’è stata tanta fatica”.

Ausilio poi risponde sul mercato, ufficializzando – senza nominarli – gli ingaggi a zero di Zielinski e Taremi: “Qualcosa abbiamo già fatto, abbiamo già preso due giocatori forti che si inseriranno in un gruppo importante. Non vogliamo fare una rosa molto grande, il segreto di questa stagione è stato il fatto che Inzaghi ha dato spazio a tutti: ciò puoi farlo se hai un gruppo che ha equilibrio, vuol dire avere il numero giusto e alternative in tutti i ruoli. Non ci aspetta una stagione in cui dovremo cambiare dodici giocatori, sarà fatta solo una definizione della rosa“.