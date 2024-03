Acerbi, non è finita: attacco pesantissimo della moglie e comunicato del Napoli

Sfogo social durissimo della moglie di Acerbi dopo l’assoluzione del centrale dell’Inter dalle accuse di discriminazione ai danni di Juan Jesus, ecco cosa è successo

La vicenda che ha visto protagonista in negativo il difensore centrale dell’Inter, Francesco Acerbi, è chiusa ma soltanto da un punto di vista giuridico per le istituzioni coinvolte.

Ciò che invece fa ancora discutere sono i tanti commenti sull’esito da parte della Procura Federale relativo all’assenza di prove attestanti la veridicità delle informazioni rilasciate dalla parte lesa, il collega Juan Jesus, sul presunto attacco discriminatorio ricevuto nell’incontro di campionato giocato fra Inter e Napoli a San Siro qualche settimana fa.

Se da parte della stessa formazione nerazzurra e dei piani alti dello staff dirigenziale non è trapelato alcun dettaglio sulle primissime sensazioni a caldo rilevate a seguito del verdetto decisivo, di tutt’altro tatto è stata la furibonda e piccata reazione della moglie del calciatore ex Lazio sulle proprie pagine social.

Lady Acerbi alza il polverone: “Cin cin a chi ha minacciato i miei figli”

Nello specifico, Claudia Scarpari ha voluto indirizzare il proprio messaggi a tutti gli haters che nei giorni scorsi hanno travolto la famiglia di quest’ultimo con messaggi ingiuriosi e ricolmi d’odio. Un brindisi è quel che gestualmente ha voluto inviare ai “leoni da tastiera”, quanti hanno ricoperto di minacce “la vita dei figli” e minato la serenità del nucleo in oggetto.

Un “cin cin” di cui hanno bisogno gli autori delle gesta, suggerisce Lady Acerbi, per mobilitare le coscienze. Come se non bastasse, la donna ha voluto ulteriormente infierire commentando anche un post della nota pagina ‘Calciatori Brutti’ con “sciacquatevi la bocca”.

Al di là della reazione, si sono fatti sentire anche i tanti tifosi napoletani e quanti hanno invece preso a cuore la vicenda di cui è stato oggetto Juan Jesus. Club del Napoli compreso. Da poco è infatti sopraggiunto il comunicato ufficiale dei partenopei a mezzo del quale è stata sollevato il tasto dell’ingiustizia per il torto subito dalla giustizia sportiva in merito alla delicata vicenda. “Restiamo basiti”, si legge nel messaggio. “Il Napoli non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni, continueremo a farle da soli”, continua prima del lancio dell’hashtag “#iostoconjj”. Insomma, il mondo calcistico è davvero spaccato in due.