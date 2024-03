Non c’è scampo per Acerbi: “Dieci giornate di squalifica”

De Vrij infortunato e Acerbi squalificato, problemi seri per Inzaghi. Ecco le ultimissime

Potrebbe arrivare oggi la sentenza del Giudice sportivo in merito al ‘caso’ Acerbi-Juan Jesus che ormai tiene banco da più di una settimana. Al procuratore federale Chinè, il brasiliano del Napoli ha ribadito l’accusa di insulto razzista, mentre il difensore ha ancora una volta negato tutto sostenendo che il collega abbia male interpretato l’espressione “Ti faccio nero”.

L’Inter è schierata dalla parte del suo calciatore, ben conscia del fatto che il rischio squalifica è alto. In caso di condanna, considerato come negli ultimi anni il club si sia speso per la lotta al razzismo, non è escluso che a fine stagione decida di interrompere il rapporto col classe ’88, risolvendo il contratto in essere che scade a giugno 2025. Una eventuale stangata toglierebbe ad Acerbi già la possibilità di andare all’Europeo con la propria Nazionale.

Va detto, a onor del vero, che l’Inter non ha gestito nel migliore dei modi una vicenda già del resto scoppiata al ‘Meazza’, durante e poi subito dopo la gara col Napoli: “C’è stata una carenza del club – ha detto Paolo De Paola a ‘tmw radio’ – Secondo me andava accompagnato il giocatore al ritorno dalla Nazionale in stazione a Milano. Lì ho visto un Acerbi in difficoltà alle domande dei colleghi, se ci dovesse esser stata questa situazione mi sarei aspettato un’ammissione completa di un giocatore come lui. Non le scuse solo in campo e poi neghi il giorno dopo. Ti assumi le responsabilità e chiedi scusa”.

“In caso di conferma di quella frase razzista – sottolinea De Paola – mi aspetto una squalifica di dieci giornate per Acerbi. Se non facciamo capire ai calciatori e alle persone che ci sono dei limiti che non si possono superare, non risolveremo mai un tema delicato come il razzismo”.

De Vrij infortunato e Acerbi squalificato: Bastoni centrale nella difesa a tre

Sarebbero problemi ‘seri’ per Inzaghi qualora venisse squalificato Acerbi. Già, perché il sostituto naturale del centrale – ovvero Stefan de Vrij – si è di nuovo infortunato in Nazionale.

Stando al report ufficiale dell’Inter, l’olandese è alle prese con un “risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra che sarà rivalutato tra qualche giorno”. De Vrij proverà a rientrare per Udinese-Inter dell’8 aprile, oppure per la partita successiva col Cagliari. Con lui e Acerbi out, già a partire della gara con l’Empoli dove tornerà Carlos Augusto, il tecnico non potrebbe fare altro che schierare Bastoni al centro della difesa, con Pavard e Bisseck ai suoi lati.